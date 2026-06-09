"Sientes que eres la tonta": el amargo grito de la ganadora de la mejor coca amb tonyina por la falta de relevo en Alicante

Esperanza Ballesteros ha vuelto a lo más alto. Tras alzarse con el primer premio a la mejor coca amb tonyina de la provincia de Alicante en 2022, la artesana del Forn Antic de Benimagrell ha revalidado su prestigio en un concurso que, aunque supone un orgullo, también destapa las costuras de un oficio en peligro.

Para Ballesteros, este galardón es una "gran responsabilidad" que choca frontalmente con las limitaciones físicas de un horno tradicional. "La cantidad de faena es mayor: los clientes quieren estar, pero son limitados en el día a día", confiesa sobre la imposibilidad de atender una demanda que se dispara tras el premio.

La artesana es tajante sobre la realidad del sector: el problema no es la técnica, sino la falta de manos dispuestas a trabajar. "El problema no es la falta de formación", afirma con rotundidad. "¿Dónde están todas esas promociones que año tras año salen de los grados medios de panadería?", se pregunta al analizar la ausencia de mano de obra real en los obradores.

Su crítica va más allá de la educación y apunta directamente a un cambio en la mentalidad social y el sistema de ayudas. Esperanza relata experiencias amargas con trabajadores a los que ha formado: "Cuando han conseguido ser españoles de pleno derecho, ¿qué han hecho? Pues apuntarse a la paguita y dejar de trabajar".

Esta situación genera una profunda frustración en la panadera, quien siente que el esfuerzo no se valora igual que la dependencia del Estado. "Sientes que eres la tonta", lamenta al ver cómo la cultura del subsidio se impone sobre el sacrificio de levantarse de madrugada para encender el horno.

Y es que el trabajo en el Forn Antic, fundado originalmente a mediados del siglo pasado, es de una gran dureza. "Allí hay calor, es indomable. Eso la gente no lo quiere, nadie tiene la capacidad de trabajar ahí", explica Ballesteros sobre las condiciones físicas que ahuyentan a las nuevas generaciones.

Esa lucha por la identidad local es otra de sus grandes batallas en un mercado globalizado donde productos como el sushi o el panettone ganan terreno. "Nuestra juventud ya no sabe qué se come en Alicante", advierte con nostalgia, recordando que se están perdiendo costumbres tan nuestras como la "toña con chocolate".

Esperanza Ballesteros representa el espíritu de resistencia de un oficio que se ve reflejado en sus antepasados, pero que busca desesperadamente un equilibrio con la vida moderna. "Yo veo el espíritu de mis padres reflejado en mí y yo no quiero que eso siga igual", concluye, reivindicando la necesidad de un cambio social que devuelva el valor al trabajo físico y artesano.