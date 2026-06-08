Un grupo de presos se amotina contra los funcionarios en la prisión de Fontcalent tras agredir a otro interno

Nuevo episodio violento en el Centro Penitenciario Alicante I (Fontcalent). El pasado sábado 6 de junio cinco internos multireincidentes agredieron a otro preso, se enfrentaron a los funcionarios de la prisión que trataban de aislar a los agresores y luego se amotinaron junto con otros reclusos para hacer un plante.

A pesar de que los funcionarios de servicio intervinieron inmediatamente e impidieron que la agresión fuera a más, la situación empeoró gravemente cuando todos los internos de origen magrebí del departamento se amotinaron enfrentándose de manera directa y violenta a los funcionarios que trataban de identificar y aislar a los internos agresores.

Posteriormente se desató un segundo incidente en la misma dependencia. El mismo grupo de internos que se había amotinado horas antes protagonizó un plante colectivo al negarse a subir a sus celdas alterando gravemente el orden no sólo del departamento, sino del centro entero al hacerlo coincidir con el recuento general, señalan desde el sindicato ACAIP Fontcalent.

En las últimas semanas se han producido diversas agresiones a varios trabajadores del centro en este mismo módulo, algo que desde el sindicato califican como "una consecuencia directa de la política de extrema laxitud de la administración y la falta de eficacia del régimen penitenciario en la aplicación de medidas coercitivas y sanciones".

"A los funcionarios de prisiones se nos exige ejercer autoridad al tiempo que se nos niega la condición de agentes de la autoridad. A escasos días de que se vote en el Congreso el reconocimiento de nuestro cuerpo como agentes de autoridad, estos hechos demuestran la urgente necesidad de dotar de refrendo legal mayor a nuestra profesión", sostienen.

Para los funcionarios, este nuevo incidente demuestra que el mandato constitucional de reeducación y reinserción social al que nos debemos es "impracticable" si no se garantiza previamente el orden y la seguridad interior de los centros.

"La falta de protección jurídica que sufrimos los funcionarios de prisiones alimenta cada día más la sensación de impunidad entre los internos más conflictivos alentándolos a ir cada vez más lejos en sus acciones poniendo en grave riesgo tanto a los trabajadores como al resto de internos", explican en un comunicado.

En el contexto actual, sufrir una agresión y reportarla activa el protocolo PEAFA (Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones), expediente que sirve para proteger al personal ante una eventual agresión y que "hoy tiende más a someter al trabajador a una investigación en la que parece culpabilizarle de los hechos en vez de refrendar lo que con el desempeño de sus funciones trató de evitar", lamentan.

Esta situación se explica según ACAIP porque la agresión a un trabajador penitenciario que no se denuncia vía PEAFA no se contabiliza, "falseando, a la baja, las estadísticas de las que tanto presume nuestro Ministerio".

"Los funcionarios de prisiones realizamos una labor compleja y no exenta de riesgos (somos plenamente conscientes de que no nos formamos para trabajar en un convento); pero en la situación actual ejercer nuestra profesión se está convirtiendo en un imposible", concluyen.