Ya es oficial: las primeras piezas de la Hoguera Oficial se verán el 16 de junio en la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La cuenta atrás para que la plaza del Ayuntamiento empiece a transformarse en el epicentro de las Hogueras ya ha comenzado. La plantà de la hoguera oficial adulta, 'Singulares', arrancará durante la madrugada del 16 de junio, cuando las primeras piezas de la obra diseñada por Pedro Espadero comiencen a ocupar su emplazamiento frente a la Casa Consistorial.

El calendario de montaje ha sido dado a conocer por el propio Espadero durante la visita que han realizado al taller el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus respectivas Damas de Honor.

Por su parte, el artista Sergio Gómez ha avanzado que la hoguera oficial infantil, ‘Equilibri’, quedará completamente plantada al mediodía del 18 de junio. La obra, que será la decimotercera oficial infantil realizada por Gómez, presidirá también la plaza del Ayuntamiento durante las fiestas.

El alcalde Luis Barcala ha señalado que "la visita a los talleres tiene un plus de emotividad porque se palpa la tensión, los nervios y la responsabilidad en los artistas, aun con su demostrada experiencia en la plaza del Ayuntamiento. Sus obras son, además, el mejor regalo que se les puede hacer a los alicantinos y a los millares de personas que nos visitan en los días de Hogueras".

Espadero ha explicado el sentido de ‘Singulares’, que tendrá una altura de 18,50 metros, y el conjunto de sus escenas. Para el artesano, “son singulares aquellas celebraciones de la provincia de Alicante que, aun no siendo las más famosas y con más visitantes, siempre me han llamado la atención”.

Entre ésas hay alusiones a las de Torremanzanas, Ibi, Cocentaina, Agost, Onil y Busot. Al mismo tiempo hay referencias a otras de Alicante “con sabor a pasado e historia que debemos mantener”.

El Corpus Christi, y el conjunto de las tradicionales -Porrate, Cruces de Mayo de Santa Cruz, Tabarca, San Gabriel, San Roque y Raval Roig-. Una reproducción de uno de los murales del edificio Gran Sol ha sido otro de los elementos que ha llamado la atención durante la visita oficial.

Espadero ha pormenorizado sobre las espectaculares dimensiones del remate que alcanzan una anchura de 17,50 metros. Además, los integrantes de la comitiva han podido ver detalles de los bajos, figuras y contrarremates, totalmente acabados y ya embalados para el transporte

Las tres piezas principales están todavía en proceso de construcción, aunque el artista ha explicado el porqué: “Hemos variado el proceso con respecto a los últimos años. Hemos optado por dejar para el final las piezas que son las primeras que llegarán a la plaza del Ayuntamiento, las de mayor tamaño, pero más fáciles de rematar.

Así, lo que se consigue es que tengamos más espacio en el taller”. El artista ha enseñado también unas fotografías de otras piezas, ya acabadas, que tiene en otra nave.

El 'Equilibri', de Gómez

La primera de las visitas de la tarde de este lunes ha sido al taller de Sergio Gómez para comprobar las últimas fases de construcción de ‘Equilibri’.

Leire Arellano y sus Damas se han quedado sorprendidas al ver la fase de pintura de los arlequines centrales de la hoguera, y de las figuras que las rodean, de menor tamaño, como son bailarines y unos perritos equilibristas.

Otra de las zonas del taller es la que ocupa la cabeza, de grandes dimensiones, que se situará en la parte trasera de ‘Equilibri’, dispuesta para la fase de pintura.

La decimotercera hoguera oficial de Gómez sigue la línea didáctica que se ha trazado en su dilatada trayectoria en la plaza del Ayuntamiento. En este caso, como ha señalado, “he intentado que ese equilibrio que se puede observar en la composición, se convierta en un juego a ojos de quien la vaya a ver”.

Estará totalmente finalizada, siguiendo otra de las directrices de Gómez, al mediodía del jueves 18 de junio “la Bellea del Foc y sus Damas de Honor puedan acudir a la mascletà de ese día con su Hoguera Oficial infantil finalizada”.

Tabatha Delgado, que estudia el Grado Superior de Hogueras y Escenografía en el IES Las Lomas y colabora con Sergio Gómez, ha regalado a Leire Arellano y a sus Damas una cajita personalizada con el lema de la hoguera, donde depositar las cenizas de 'Equilibri'