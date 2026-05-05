"Más 'festa' y menos fiesta": El reto de la Bellea del Foc María Pastor para devolver a las Hogueras de Alicante su esencia

¿Puede una Bellea del Foc cambiar Alicante? María Pastor acaba de empezar y llega con una visión clara y una madurez que ella misma considera fundamental. A sus 28 años, se siente preparada para gestionar la exposición pública que conlleva el cargo y con ideas sobre cómo mejorar la experiencia festera.

"Sufrir no, hay que aprender a gestionar, que es diferente", responde a EL ESPAÑOL sobre lo que significa la presión que conlleva el título de representante de la ciudad para una joven. La clave la sitúa en la experiencia vital acumulada: "Relativizo mucho, y los comentarios, tanto positivos como negativos, los sé gestionar".

Con 28 años, recalca la importancia del autoconocimiento en este proceso. "Tienes que ser muy consciente de quién eres, de lo que eres y de lo que vales", asegura, advirtiendo que a una edad más temprana estas situaciones pueden ser más difíciles de asimilar.

Sobre el eterno debate sobre el nombre del cargo, Pastor se muestra tajante y defensora de las raíces. "Sí, por supuesto [debe llamarse Bellea]. No lo cambiaría porque es algo que forma parte de nuestra tradición", sostiene con firmeza.

El problema no reside en el lenguaje, razona, sino en la percepción social. "¿Por qué tenemos que cambiar un nombre que tiene tanta historia porque la gente no cambia el pensamiento y no sabe actuar con dos dedos de frente?", se cuestiona frente a los comentarios que juzgan el físico de la mujer.

Su llegada al trono es el culmen de un sueño que la ha acompañado desde la infancia. "Toda la vida, desde que tengo uso de razón, la figura de la Bellea del Foc es un referente para mí", confiesa emocionada. Y por eso califica lo que está viviendo desde la noche del sábado como "lo más bonito de mi vida".

Pastor representa ahora a todos los alicantinos, pero no olvida que viene de la Hoguera Explanada, que vive un hito histórico al tener su primera Bellea del Foc. "Supone muchísima ilusión, muchísimo orgullo y detrás de todo esto también hay trabajo de mi comisión conmigo", explica, agradeciendo el apoyo de una foguera que siempre la ha invitado a superarse.

Uno de sus grandes objetivos es la cercanía con el ciudadano y el festero de base. "No quiero cambiar mi personalidad ni mi forma de ser por esto", afirma. De hecho, asegura que busca que la gente no la vea solo como un cargo público, sino "como una festera de toda la vida" y se acerquen a ella para comentar la situación del sector

En cuanto al futuro de la fiesta, María Pastor apuesta por la ambición y el crecimiento del censo. "Podemos conseguir eso [ser tan grandes como las Fallas] y más, porque somos una fiesta maravillosa", asegura, instando a los alicantinos a "creernos lo que somos" para proyectarlo al exterior.

Sin embargo, su mensaje más potente se centra en la calidad de la celebración. Pastor aboga por un cambio de modelo que dé prioridad a la tradición frente al descontrol. "Creo que debería de promocionarse más la festa que la fiesta", sentencia.

La Bellea del Foc critica abiertamente el turismo de excesos que a veces rodea a las Hogueras. "Quitaría un poco más esa parte. A mí no me gusta", declara con sinceridad.

Su apuesta personal es clara: potenciar las vivencias que ocurren bajo la luz del sol. "A mí me gusta de día porque es donde tienes a las charangas, las bandas de música, las mascletás, donde te vas a comer a tu racó", explica Pastor, quien desea que esa sea la imagen que Alicante proyecte al mundo.

Finalmente, se muestra a favor de las innovaciones espaciales que integren la fiesta en la ciudad, como la pasarela de la Rambla. "Los cambios de ubicación ayudan a sorprender y a integrar la fiesta en la ciudad", concluye, abierta a nuevas propuestas que engrandezcan la fiesta de Fogueres.