Ya es oficial: Alicante prolonga en una hora el cierre de bares y restaurantes en Semana Santa

Alicante ampliará una hora el horario de la hostelería durante la Semana Santa para atender la gran afluencia de cofrades, vecinos y turistas al término de las procesiones.

El alcalde, Luis Barcala, ha firmado un decreto que autoriza a los establecimientos a cerrar a las 2:30 en lugar de a la 1:30 horas, entre el Domingo de Ramos (29 de marzo) y el Viernes Santo (3 de abril).

La medida responde a una petición de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, respaldada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha).

La ampliación se aplica exclusivamente al interior de los locales, sin modificar el horario de las terrazas y veladores, que deberán mantenerse según lo establecido por la ordenanza. Los locales dispondrán además de quince minutos adicionales para proceder al desalojo y cierre del establecimiento.

La portavoz del Gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha destacado el carácter excepcional de esta medida, subrayando “la necesidad de ofrecer mayor margen al sector hostelero para atender a las personas que participan o asisten a las procesiones, muchas de las cuales se prolongan hasta pasada la medianoche, especialmente en la madrugada del Jueves Santo”.

El decreto argumenta también motivos de interés turístico, al recordar que la Semana Santa alicantina está declarada de Interés Turístico Nacional, lo que implica una notable llegada de visitantes nacionales e internacionales, además del movimiento local generado por las estaciones de penitencia.

Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, Alicante celebrará un total de 27 procesiones.

Los desfiles del Jueves Santo son los más extensos, incluyendo la procesión del Silencio o de la Buena Muerte, cuya recogida suele realizarse alrededor de las 2 de la madrugada.

La resolución municipal ha sido comunicada a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, a Apeha, a la Conselleria de Emergencias e Interior y a la Policía Local, además de publicarse en el tablón oficial del Ayuntamiento.