Semana Santa Alicante 2026: dónde conseguir 'El Capuchino', la guía indispensable con todos los horarios y procesiones

El cartel elegido este 2026 para anunciar la Semana Santa en Alicante.

Guía completa: 'El Capuchino' detalla en cien páginas todos los actos y procesiones de la Semana Santa de Alicante 2026.

Dónde conseguirla: Estará disponible en la Casa de la Festa a partir del lunes y se puede descargar en línea en la web oficial.

Novedad tecnológica: Cada hermandad incluye códigos QR para ampliar información y momentos recomendados de sus desfiles.

La Semana Santa de Alicante ya está en marcha con las actividades previas para los días grandes de esta fiesta desde el Domingo de Ramos 29 de marzo al de Pascua, 5 de abril. Y para no perderse nada y saber todos los detalles está el veterano programa de mano El Capuchino, que en cien páginas presenta todo el calendario.

El Museo de Aguas en los pozos de Garrigós ha sido este miércoles el escenario de la presentación de la nueva edición de esta guía que "se convierte en indispensable para no perderse ninguno de los puntos de relevancia de una celebración de Interés Turístico Nacional”.

Así lo valora la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, a través de un comunicado en el que valora esta guía que coordina la Junta Mayor y apoya el Patronato Municipal de Turismo.

Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, presume de esta "cuidada" edición y de la "pormenorizada" información que ofrece "en un diseño renovado que propicia una fácil consulta".

Prueba de ello es la portada, con el cartel anunciador de este año. De ella se ha encargado Rafael Laureano que ha elegido como motivo principal la imagen de la Santa Mujer Verónica, que procesiona en la matinal del Domingo de Ramos.

Sergio Gómez, director general de Aguas de Alicante y anfitrión en esta presentación, celebra como "un honor poder acoger en él la presentación de un boletín del calado y la repercusión ciudadana como este".

¿Qué se puede encontrar en la guía? Las 27 hermandades y cofradías se encargan de seleccionar tres de los más de 300 actos previos a la Semana Santa más significativos para su inclusión en El Capuchino.

La información relativa a cada una de esas hermandades y cofradías, ordenadas por el orden del desfile procesional, viene acompañada por un código QR para ampliar información. Además, y siguiendo con una iniciativa que se puso en práctica en 2025 por vez primera, cada una de esas hermandades y cofradías ha seleccionado tres momentos de interés para el público de sus desfiles procesionales.

¿Dónde encontrarla? A partir del lunes 23 de febrero se puede conseguir en la Casa de la Festa Manuel Ricarte. El Capuchino también se podrá descargar desde la página semanasantaalicante.com. La publicación está ya disponible en y está adaptada para los diferentes dispositivos electrónicos.

El Capuchino ofrece, al mismo tiempo, información de las actividades paralelas a la Semana Santa como la séptima edición de las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma, que incluyen la Tapa Cofrade y Menús de Viernes de Cuaresma, o las bases de los concursos de fotografía e Instagram.

El calendario

Estas son las próximas citas del calendario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías previo a la Semana Santa 2026:

- Sábado 28 de febrero: Pregón de Semana Santa. Teatro Principal

- Jueves 5 de marzo: Vía-Crucis Oficial de la Semana Santa

- Domingo 8 de marzo: Tamborrada desde la Plaza del Ayuntamiento al auditorio de la Concha de la Explanada

- Domingo 15 marzo: Certamen Nacional de Bandas. Plaza del Ayuntamiento

- Viernes 27 de marzo: Presentación de la Revista Oficial de Semana Santa. Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.