Alicante abre un nuevo proceso participativo para presentar el Plan General e incorporar propuestas

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha comunicado este miércoles que el Ayuntamiento de Alicante pondrá en marcha en marzo un nuevo proceso participativo en torno al Plan General Estructural (PGE), paso previo a la aprobación del Borrador y del Documento Inicial Estratégico por la Junta de Gobierno Local.

El área de Urbanismo tiene previsto celebrar seis jornadas participativas durante los meses de marzo y abril, donde se presentará la propuesta municipal del Borrador del PGE y se abrirá el debate con especialistas de distintos ámbitos y representantes del tejido social alicantino.

Los encuentros se centrarán en temas como infraestructura verde, movilidad, vivienda, regeneración urbana, dotaciones y servicios, y dinamización económica. Las conclusiones y sugerencias derivadas de estos debates se incorporarán al futuro documento urbanístico.

Peral ha explicado que la concejalía está concluyendo la redacción del Borrador y del Documento Inicial Estratégico de un plan que considera “el más relevante de los últimos 39 años”, y ha subrayado la importancia de mostrarlo a la ciudadanía antes de su aprobación inicial:

“Queremos que los alicantinos conozcan el contenido y participen en su definición, cumpliendo nuestro compromiso de que este sea un plan realizado por y para todos”, ha señalado el edil, quien destacó además que más del 80% de las aportaciones ciudadanas recibidas en la consulta previa se han incorporado al texto.

El concejal ha recalcado que este nuevo proceso no responde a una exigencia normativa, sino a la voluntad del Ayuntamiento de implicar a la ciudadanía en la planificación urbana de las próximas décadas:

“Buscamos un documento consensuado y participado, el resultado de un trabajo conjunto que refleje la visión compartida de Alicante”, ha concluido.

Seis jornadas temáticas

El calendario contempla seis sesiones a partir de marzo, centradas en distintas áreas estratégicas del PGE: infraestructura verde, movilidad, vivienda, equipamientos y servicios, regeneración urbana y desarrollo económico.

Durante estas jornadas, Urbanismo presentará el contenido del Borrador en cada línea de actuación, tras lo cual se abrirá un turno de intervenciones donde expertos, vecinos y representantes de asociaciones podrán valorar las propuestas y formular sugerencias que luego se integrarán en el documento final.

Cabe recordar que entre abril y mayo de 2025 el Ayuntamiento ya llevó a cabo una consulta previa sobre el PGE, en la que participaron más de mil alicantinos a través de encuestas y tres talleres temáticos dedicados a infraestructura verde y movilidad, crecimiento urbano, y servicios y regeneración urbana, que sumaron la participación de más de 500 personas.