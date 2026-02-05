Luis Barcala nombra a Antonio Peral como nuevo concejal de Urbanismo de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rubricado este jueves el decreto mediante el cual Antonio Peral asume oficialmente el cargo de concejal de Urbanismo.

Por el momento, Peral conservará todas las competencias que ya tenía —Presidencia, Innovación, Información Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos— hasta que se lleve a cabo la reorganización del equipo de gobierno, prevista para incorporar un nuevo edil al Grupo Popular.

Esta designación llega tras la dimisión de Rocío Gómez como concejala del Ayuntamiento y, hasta ahora, responsable del área de Urbanismo, tras la polémica por las VPO en San Juan. Desde la firma del decreto, Peral amplía sus funciones y pasa también a dirigir la Concejalía de Conservación de Inmuebles.

El documento recoge igualmente la anulación de todos los nombramientos anteriores vinculados a las sustituciones de Gómez.

El decreto entra en vigor de inmediato tras su firma y se publicará tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante como en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal. Asimismo, se informará de su contenido al Pleno en la próxima sesión ordinaria y a los diferentes órganos, áreas y departamentos del Ayuntamiento para su conocimiento.

