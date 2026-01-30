Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas

La polémica por la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan ha empujado a dimitir a la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, actualmente en situación de baja por maternidad.

La concejala ha comunicado este viernes su decisión de dejar el cargo y presentará formalmente su dimisión en los próximos días. Su etapa al frente del puesto se ha prolongado durante dos años y ocho meses de servicio público.

Gómez, arquitecta nacida en enero de 1993, recordó que inició su trayectoria política en 2023, poco después de inscribirse en una cooperativa de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan, en la que figuraba como la socia número 18.

La concejala ha optado por apartarse de sus responsabilidades para permitir que la investigación en curso continúe sin ningún tipo de interferencia. La edil asegura haber entregado toda la documentación solicitada y subraya que su baja por maternidad refuerza la conveniencia de esta decisión.

Segunda dimisión

Este viernes también se conocía la dimisión de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman.

La funcionaria municipal deja el cargo después de que dos de sus hijos y un sobrino hubieran resultado beneficiarios como compradores de dos de las viviendas de dicha promoción, como adelantó el Información.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos y ha asegurado que "llegará hasta el final" por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía "la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico".

"Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”, ha destacado Barcala.

El miércoles, el regidor ya pidió al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos.

Barcala también se ha comprometido "a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión".

Según informa el Ayuntamiento, el informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación.