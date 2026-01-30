Alicante suspende mercadillos y prohibe los veladores por la alerta naranja por fuertes rachas de viento

El viento azota Alicante con rachas de hasta 97 km/h y anuncia un fin de semana inestable

El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (Cecopal), presidido por el alcalde Luis Barcala, se ha reunido esta tarde tras la activación de la alerta naranja emitida por la Generalitat y Aemet debido a los fuertes vientos, que podrán alcanzar los 90 km/h, y al mal estado previsto del mar entre las 00:00 y las 18:00 horas del sábado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido suspender los cuatro mercadillos y cancelar todas las actividades deportivas, culturales, festivas y de cualquier otra índole que se celebren al aire libre.

En el mismo periodo queda igualmente prohibida la instalación de terrazas y veladores. Además, desde las 20:00 horas se reactivará el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para ofrecer refugio y alimentos a las personas sin hogar mientras dure la emergencia.

También se ha ordenado el cierre de parques, jardines y paseos con arbolado, y se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, especialmente en zonas con árboles o en el litoral.

Los servicios municipales realizarán un seguimiento constante del arbolado, especialmente del monumental, para prevenir caídas o roturas. Asimismo, permanecerá cerrado el paseo peatonal de la Albufereta en la zona del barranco.

El alcalde ha agradecido la labor de los equipos municipales, que gestionaron cerca de 400 incidencias durante el último temporal, y ha pedido mantener la atención ante posibles cambios en la evolución del fenómeno.

El dispositivo extraordinario del CAUS, que habilitará el gimnasio con medio centenar de camas y víveres, permanecerá operativo desde las 20:00 horas de este viernes hasta el final de la alerta, previsto para las 18:00 del sábado.

El Cecopal ha detallado que el servicio de Emergencias de la Generalitat mantiene el aviso naranja por vientos de hasta 90 km/h en todas las franjas horarias. Según la Aemet, esta alerta se extenderá desde medianoche hasta las 15:00 horas del sábado, previsiblemente pasará a nivel amarillo durante las dos horas siguientes y volverá a la normalidad con nivel verde a partir de las 18:00 horas.

Dispositivo de limpieza

La llegada de la borrasca Joseph y las alertas meteorológicas que la acompañan han implicado la movilización de más de un centenar de trabajadores y alrededor de treinta vehículos especializados de la empresa concesionaria Netial.

Entre ellos destacan palas, camiones centauro, una grúa articulada —conocida como “El pulpo”— y otros medios de apoyo empleados para restaurar la normalidad en calles, plazas y paseos del litoral.

Esta maquinaria ha colaborado con el área de Zonas Verdes en la retirada de medio centenar de árboles arrancados o dañados por el viento, así como numerosas ramas desprendidas.

Además, se han llevado a cabo más de 300 actuaciones de limpieza y barrido para retirar arena y restos vegetales de los paseos marítimos de San Juan, Albufereta, Postiguet y Urbanova.

Restos y daños

El temporal ha provocado la acumulación de más de 300 toneladas de algas y residuos en los arenales, que Netial ha retirado mediante un operativo con una decena de tractores y camiones.

En la playa de la Albufereta se ha trabajado especialmente en la recuperación de arena arrastrada desde el barranco del Juncaret-Orgegia, utilizando la arena devuelta por el mar para restablecer el perfil habitual de la playa.

Por otra parte, los equipos de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes han retirado 49 árboles caídos o tronchados por la fuerza del viento, además de múltiples ramas y objetos desplazados. Los técnicos están reabriendo gradualmente los parques y jardines una vez verificada la estabilidad del arbolado.

A día de hoy, la situación se considera normalizada, aunque se mantiene la vigilancia ante la nueva alerta amarilla anunciada para esta madrugada y hasta primeras horas de la tarde del sábado.