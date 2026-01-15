El uso del transporte público se dispara en Alicante: en tres años sube en 9,3 millones de pasajeros

Cada vez hay más pasajeros en los autobuses urbanos de la ciudad de Alicante. La cifra de usuarios sigue aumentando, encadenando ya dos récords consecutivos. En tres años sube más de 9,3 millones y marca una nueva cita histórica pese a un crecimiento más moderado.

"Los alicantinos han vuelto a respaldar las constantes mejoras en este servicio esencial", celebra el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, a través de un comunicado. Así lo afirma apoyándose en los datos de 2025 que marcan 24.480.605 pasajeros.

Lo llamativo de esos datos es el fuerte crecimiento registrado entre los datos pospandemia. En 2022 subieron 15.145.297 pasajeros. Un año más tarde subía el 30 % y se situaba en 19,7 millones. En 2024 el crecimiento seguía en los dos dígitos con el 19,3 % para marcar 23,5 millones.

El concejal valora que "cada vez tenemos más viajeros que hacen uso y disfrutan del incremento de líneas y de la calidad de los vehículos, así como de la idoneidad de los trayectos, que se adaptan a las necesidades de los alicantinos, y de la digitalización en la venta de abonos en el sistema TAM".

El aumento de usuarios es aún mayor en las tres nuevas líneas implantadas con el nuevo contrato del transporte público, la 07P (Avenida de Óscar Esplá-Polígonos industriales), 14 (Gran Vía Sur-Avenida de Denia/Jesuitas) y 28 (Hospital de San Juan-Camino del Faro). Estas tres líneas han crecido un 20,5% el año pasado al pasar de 1.165.494 a 1.404.168.

El recorrido con mayor demanda es el 14, que transportó a 1.185.254 personas, con un incremento del 21,8%. La línea de las áreas industriales creció un 15,4 % y trasladó a 58.628 pasajeros y la que comunica el Hospital de San Juan y el Cabo de las Huertas lo hizo en un 13% para un total de 160.286 usuarios, según los datos de la empresa concesionaria Vectalia MIA.

También las seis líneas del Transporte a Demanda (TAD) en las partidas rurales, que se presta desde 2023 mediante reserva en una aplicación y con el servicio de taxis, experimenta un considerable incremento del 53,7% en el número de pasajeros al pasar 15.656 a 24.066.

Los recorridos del TAD son: Alicante-Moralet (1), Alicante-Moralet-La Cañada-Alicante (2), Alicante-La Alcoraya-Rebolledo (3), Alicante-Salar-Fontcalent-Alicante (4), Alicante-Bacarot (5) y Villafranqueza-Tángel (6).

El balance de 2025 confirma, asimismo, la alta demanda de las tres líneas más solicitadas del servicio regular: la 3 (Ciudad de Asís-Requena, que transportó a 5.031.773 personas); la 1 (San Gabriel-Ciudad Elegida), con 2.961.029 pasajeros, y la 2 (La Florida-Sagrada Familia), que registró 2.222.801 usuarios. Estos tres recorridos acaparan el 42% del total de 24,5 millones de viajeros durante el año pasado.

"Las cifras confirman el acierto de nuestra firme apuesta por una movilidad sostenible y de mejora continua de la calidad del servicio en un año en el que hemos dado un gran salto hacia la digitalización de la venta de abonos dentro del sistema TAM y en la modernización de la flota de autobuses", ha recalcado De Juan.