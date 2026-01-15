El Ayuntamiento acusa a Compromís de saltarse la presunción de inocencia del policía absuelto por maltrato

El Ayuntamiento de Alicante ha acusado a Compromís de tener una "actitud irresponsable y partidista" al considerar que se han saltado la presunción de inocencia del mando de la Policía Local que fue detenido el pasado martes por una denuncia de malos tratos que el juzgado archivó al día siguiente de su arresto.

La portavoz del consistorio, Cristina Cutanda, ha destacado que "antes de que este agente de la Policía Local hubiese pasado siquiera a disposición judicial, su portavoz, Rafa Mas, ya lo había sentenciado, condenado y lapidado".

Cutanda ha asegurado que "pidió incluso que se paralizasen procesos públicos de selección y que se le retirase el arma, en un claro ejercicio de irresponsabilidad, afán de protagonismo, oportunismo y manipulación partidista que no podemos consentir".

En su opinión, estos hechos "hacen un flaco favor a la lucha contra la violencia de género en la que debemos ir todos de la mano con tanta responsabilidad como firmeza, más aún los que ocupamos un cargo público".

Para Cutanda, Rafa Mas debería pedir disculpas, "ya que lo menos que se le puede pedir a un responsable político es que respete a la justicia, pero en este caso vemos como el señor Mas ha tratado de hundir a un funcionario municipal, de esos a los que se afana en decir que defiende, saltándose a la torera la presunción de inocencia".

Por su parte, Rafa Mas, ha señalado a este medio que él solo pidió que "se aplicase el protocolo municipal".

"Exigimos, tal y como marca el protocolo, la apertura inmediata de un expediente de información previa (averiguación de hechos) y que se le retirara el arma como medida cautelar hasta que se resolviera el caso", ha declarado Mas.

Y ha asegurado que fue "el más cauto de la oposición" en posicionarse al respecto.

Así, al conocer el archivamiento de la causa, solicitó "máximo respeto a la decisión judicial" y explicó que ya no había necesidad de activar los protocolos establecidos para estos casos dentro del ámbito policial.

"En todo momento hemos defendido la presunción de inocencia del mando policial, así como la protección de la supuesta víctima", ha comentado sobre el ataque del Ayuntamiento.

"¿Qué hubiera hecho el alcalde Luis Barcala como jefe de la Policía Local si en vez de resolverse en un día el proceso se hubiera alargado en el tiempo?", ha cuestionado en relación a las críticas del consistorio por haber solicitado la aplicación del protocolo.