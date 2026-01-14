Detienen al intendente de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos a su expareja

El intendente de la Policía Local de Alicante ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos a su expareja.

La detención se habría producido en el día de ayer después de que su exmujer hubiera puesto una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil en San Vicente del Raspeig, según ha adelantado la Cadena Ser.

Sin embargo, el concejal de Seguridad, Julio Calero, asegura que el consistorio "no tiene conocimiento oficial de esos hechos, ni de las actuaciones judiciales y policiales en relación con los mismos".

"En todo caso, cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado. Asimismo, quiero expresar, como siempre, el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible", ha destacado el Calero.

En el momento de su detención, había aprobado recientemente el proceso de promoción para ascender a comisario del cuerpo,

En 2020, Fernando Aldave recibió la Cruz Blanca al Mérito Policial por su servicio. Este galardón representa uno de los reconocimientos más importantes para los miembros de las fuerzas de seguridad locales.

El portavoz de Compromís, Rafa Más, ha calificado el suceso como "grave" y ha solicitado al "que se paralice, de manera inmediata, el proceso de selección y el posible nombramiento de Fernando Aldaves como comisario, dado que podría estar implicado en un presunto delito de violencia de género".

"Asimismo, exigimos, tal y como marca el protocolo, la apertura inmediata de un expediente de información previa (averiguación de hechos) y que, como medida cautelar", ha puntualizado. Además de exigir que se le retire el arma reglamentaria hasta que la justicia resuelva el caso.

Y ha sostenido que "desde Compromís consideramos imprescindible actuar con transparencia, diligencia y contundencia, garantizando la protección de las víctimas y la ejemplaridad en las instituciones públicas, obviamente salvaguardar la presunción de inocencia".