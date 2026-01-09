El 2026 abre los tribunales de Alicante con el incesante goteo de violencia machista: cuatro casos en una semana

La actividad judicial está en marcha en la provincia de Alicante y esta prueba que la violencia machista no se detiene en la Comunitat Valenciana. Si en la primera semana de enero se juzgaban tres casos, en la próxima son otros cuatro los que se incorporan, entre ellos, la muerte de una mujer de 27 años en Alcoy.

El apuñalamiento sucedido el 23 de octubre de 2022 en Alcoy será el primero de los casos que se resolverán en la Audiencia de Alicante. Un tribunal popular determinará si es culpable el hombre acusado de la muerte de su entonces pareja sentimental.

La fiscalía le acusa de asesinato después de las amenazas una semana antes a la víctima. Las nueve personas del jurado determinarán si el hombre cogió un cuchillo de unos quince centímetros de hoja y lo clavó hasta 18 veces a la mujer, que murió a consecuencia de la hemorragia. Este juicio se extenderá hasta el 20 de enero.

El mismo lunes 12 se juzga a otro hombre al que se solicita una pena de prisión de once años. Está acusado de agredir, amenazar de muerte y forzar sexualmente a su expareja el 26 de octubre de 2024. Los hechos ocurrieron en un club de hípica de la Marina Baixa.

La fiscalía sostiene que el hombre le pidió a la víctima que acudiera a las instalaciones para ayudarle a dar de comer a los caballos que tenían en común. Ese relato sostiene que cuando se encontraron, comenzó una discusión que acabó con la mujer en el suelo, inmovilizada mientras el supuesto agresor le realizó tocamientos en sus genitales hasta que la agredida consiguió escapar.

El último caso del lunes será también otra agresión sexual. En este caso piden una pena de prisión de diez años a un hombre acusado de someter a tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas de tipo sexual a una niña de quince años el 23 de abril de 2022, en la piscina de la vivienda del encausado, localizada en una urbanización de Rojales.

El último de estos cuatro casos se sitúa en el Medio Vinalopó. El ministerio público pide seis años de prisión a un hombre acusado de forzar sexualmente a una amiga el 24 de septiembre de 2022.

El relato de la fiscalía describe que el procesado y la víctima, junto a otros amigos, salieron de un pub y se dirigieron a la casa de ella. Según la acusación, cuando ambos quedaron solos en el salón de la casa, él la agarró fuertemente de los brazos y la agredió sexualmente, pese a que la mujer intentó evitar la situación y le dijo en varias ocasiones que no quería nada con él.

