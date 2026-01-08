Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: la ayuda de 300 € a familias para fomentar la natalidad

Una niña a hombros de su padre viendo la cabalgata de los Reyes Mayos en Alicante. M.H

"Todos los nacidos en 2025 van a recibir esta ayuda". Así destaca el Ayuntamiento de Alicante que otorgará un apoyo económico a las familias por nacimiento de hijos.

Con este mensaje despedía el 2025 el consistorio, después de aprobar el día 29 los presupuestos municipales. Es en ellos donde, en el apartado de subvenciones, se asignan 300 euros por cada alumbramiento que ha tenido lugar este año.

Eso lo traducen en que 332 familias serán las adjudicatarias de los 100.000 euros asignados para estas líneas. Una cifra que "en el presupuesto de 2026 se ha duplicado hasta los 200.000 euros". Como así recoge en un comunicado la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

León destaca que "todas las familias con hijos nacidos en 2025 van a recibir estas ayudas". Ahí puntualiza que este ingreso es de 300 euros por cada nacimiento "y que en el presupuesto de 2026 hemos duplicado hasta alcanzar los 200.000 euros", lo que implica que esperan llegar a un mayor número de personas.

¿Por qué se promueven estas ayudas? El objetivo, razona la concejala, "es el fomento de la natalidad en el municipio y el apoyo económico a las familias alicantinas con una iniciativa pionera y que ha tenido una gran acogida".

La tasa de natalidad en este siglo ha ido a la baja. Si a principios de 2000 estaba en diez nacimientos por cada mil habitantes, en los últimos años ha bajado a seis. La tendencia no es particular de la ciudad, los datos señalan que está totalmente alineada con las cifras de la Comunitat Valenciana y España.

El análisis municipal sobre estas ayudas reconoce que en la actual convocatoria de ayudas se han registrado hasta principios de diciembre 913 solicitudes. Es de estas donde se han asignado las 332 mencionadas- ¿Y el resto? Las denegadas por no cumplir con los requisitos son 42. Otras 59 se dan por desistidas ya que no se aportó la documentación requerida en tiempo y forma.

Los requisitos

Las 480 solicitudes restantes y las que se hayan recibido hasta el 31 de diciembre se valorarán y todas las que cumplan con las bases se abonarán con cargo al presupuesto de la próxima convocatoria 2026. Esto, como señala el comunicado municipal, garantiza que todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de las bases obtendrán la ayuda.

¿Y qué es lo que hay que hacer para recibir esos trescientos euros? El Ayuntamiento detalla los requisitos establecidos en esta normativa.

El primero, destacan, es ser español o extranjero con residencia legal en España. El segundo es que quien lo solicite sea mayor de 18 años o menor legalmente emancipado.

En tercer lugar, hay que estar empadronados en la ciudad de Alicante y, al menos, uno de ellos contar con una antigüedad de cuatro años ininterrumpidos. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en la ciudad de Alicante, en el domicilio del beneficiario de la ayuda.

En la parte económica de esta ayuda se establece que quien lo solicite debe ser titular de una cuenta bancaria y estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y Ayuntamiento de Alicante, así como con la Seguridad Social.