El 'Breaking Bad' del cartel de Sinaloa en un pueblo de Alicante: un búnker con 3 M€ bajo una fábrica de mármol

Un pueblo de la provincia de Alicante supone la caída de la mayor red de distribución de metanfetamina en Europa. La Policía Nacional en colaboración con la DEA, la Drug Enforce Administration de Estados Unidos, detiene a nueve personas acusadas de formar parte de este entramado, cuatro de ellas en tres municipios de las comarcas de l'Alacantí y Medio Vinalopó.

Una fábrica de mármol en Monforte del Cid es una de las claves de esta importante operación internacional, según el relato policial. Esta, facilitaba la distribución de las sustancias estupefacientes ya que recibía de México la droga ya oculta en las piedras con las que se suele trabajar en el sector.

Fuentes de la investigación señalan a EL ESPAÑOL que en el profundo registro que se hizo de una de las naves industriales encontraron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker que se había construido bajo el suelo, al puro estilo de series norteamericanas como Breaking Bad.

En esa línea, la fábrica de mármol está siendo investigada por si servía de tapadera legal al negocio fraudulento del que están ahora acusados. De hecho se trabaja sobre la hipótesis de que la importación de las piedras de México era el canal para introducir las metanfetaminas.

Una larga investigación que empezó en 2023 y que ahora implica a un empresario del mármol, con conexiones con otros municipios de la provincia. Esa pista es la que ha llevado a los registros en domicilios de Novelda y la playa de San Juan.

El empresario propietario de la empresa de mármol en Monforte del Cid tenía su residencia en la citada playa de San Juan. Su abogado recalca a este medio que su cliente, en prisión provisional desde noviembre y al que se le ha denegado la libertad pese a varias peticiones, carece de antecedentes relacionados con este tipo de delitos.

De las nueve detenciones en España, como detallan a este medio fuentes de la investigación, dos se han producido en la playa de San Juan (entre ellas una menor), otra en Monforte del Cid y la cuarta en la misma comisaría provincial de Alicante tras las gestiones del grupo. Así, la provincia de Alicante es una de las bases de esta supuesta organización criminal.

Esta es la segunda fase de la operación Saga que inicialmente se desplegó en mayo de 2024 para luchar contra el peligroso cártel mexicano de Sinaloa. Ahora, aparte de los registros en la provincia de Alicante, donde se ha concentrado la mayor parte, se han intervenido en dos domicilios de Valencia, uno de Málaga y otro de Madrid.

La Policía Nacional destaca que en esta fase también se ha localizado al líder de la red criminal de narcotransportistas. A este se le acusa de liderar las operativas entre Dubái y México. Este detenido es el que se encargaba también de la comunicación con los restantes miembros de la organización, según la Policía.