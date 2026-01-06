Impulsalicante y la EGM de Las Atalayas lanzan proyectos innovadores para reciclaje de la ropa de trabajo

Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante y la Entidad de Gestión y Modernización ‘Las Atalayas, ciudad empresarial’ han entregado los premios ReDiseña dirigidos al fomento del reciclaje de ropa de trabajo en entornos industriales. El jurado ha premiado el proyecto ‘Turno Libre’ que proyecta la conversión a partir del producto reciclado de un prototipo de asientos para estadios deportivos. Y ha otorgado una mención especial a ‘Circuitos Circulares’, un juego cooperativo sobre el ciclo de los residuos industriales en espacios empresariales para promover la economía circular.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, responsable de Impulsalicante, ha explicado que “este concurso surge para dar respuesta al reto ambiental priorizado por la ciudadanía en el marco de CILAB Alicante, donde se identificó la necesidad de avanzar hacia la reducción y valorización de residuos industriales, impulsando la economía circular en la ciudad”. “La iniciativa pone en valor que las áreas industriales también forman parte de la ciudad, y que su participación es clave en los procesos de transición ecológica” ha añadido la edil.

"Aquí se demuestra que la creatividad y la innovación pueden convertir desafíos ambientales en oportunidades reales para nuestro territorio. Este concurso consolida el compromiso de Atalayas Ciudad Empresarial con economía circular, el talento local y el diseño con propósito", ha señalado Francisco Samper, presidente de la EGM Atalayas Ciudad Empresarial.

En el acto de entrega de premios celebrado en el salón de actos de la Entidad de Gestión y Modernización de ‘Las Atalayas, ciudad empresarial’ ha participado además, Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, quien ha puesto de relieve que “la colaboración entre las áreas industriales y la ciudadanía es esencial para avanzar hacia modelos económicos más sostenibles y Las Atalayas está demostrando que la innovación no es solo tecnológica, sino también social y ambiental”.

Las propuestas ganadoras formarán parte del itinerario de difusión y aprendizaje del proyecto CILAB Alicante 2025. Durante las sesiones participativas de CILAB Alicante, la ciudadanía identificó como prioridad la necesidad de reducir, transformar y revalorizar los residuos generados en la ciudad, especialmente aquellos vinculados a los entornos industriales.

Trabajos ganadores

"Turno Libre", el proyecto ganador de estos premios ReDiseña propone un asiento para estadios, recintos deportivos y espacios públicos, fijo y resistente, diseñado para su uso en entornos de alta ocupación, como gradas de estadios, recintos deportivos y áreas públicas exteriores. El diseño consiste en un asiento fijo con respaldo, pensado para uso intensivo y a la intemperie. Incorpora geometría curvada para confort, un canalón para desagüe, dos puntos de anclaje escalonados y embellecedores que ocultan la tornillería. Opcionalmente, puede añadirse un In-Mold Coating, mejorando acabado, durabilidad y resistencia al agua, UV y fuego.

En cuanto a la mención especial, "Circuitos Circulares" se trata de un juego de mesa cooperativo diseñado como una herramienta educativa cuyo objetivo principal es promover los principios de la economía circular. El juego simula el ciclo de vida de la ropa laboral. Los jugadores representan un equipo de gestión cuya misión es transformar un sistema lineal tradicional (Diseño - Producción - Uso - Vertedero) en un sistema circular más sostenible y viable.

El grupo debe colaborar para introducir progresivamente nodos circulares en el sistema, como Recogida, Clasificación, Reparación, Reutilización o Reciclaje. El equipo gana si logra reducir significativamente el impacto y los residuos al final del escenario, manteniendo una ganancia aceptable, y ha creado rutas circulares que evitan el vertedero. Pierden si los residuos llegan a 10 en cualquier momento, o si la ganancia cae por debajo del umbral mínimo.

De España ha explicado finalmente que “en respuesta a esta demanda social identificada en el Cilab, el nuevo concurso promueve el diseño de soluciones innovadoras que permitan convertir residuos en recursos, aumentar la sostenibilidad de los procesos productivos y generar nuevas oportunidades de empleo verde desde el principio fundamental del laboratorio de que las áreas industriales también son ciudad, y sus retos deben abordarse desde una mirada urbana, comunitaria y sostenible”.