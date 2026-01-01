Multitudinaria celebración de la Nochevieja más tranquila en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante empieza el 2026 con más tranquilidad que lo hizo en 2025. Los servicios sanitarios reducen un 10,5 las atenciones necesarias para la Nochevieja, un dato que contrasta con el aumento del 10,1 en la de Valencia.

El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, a través de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ha gestionado durante esta Nochevieja 959 incidentes entre las tres provincias. Las comarcas centrales, las más habitadas, concentran la mayoría de ellas.

Del total de servicios atendidos, desde las 20:00 horas de este miércoles y hasta las 8:00 horas de este jueves, 489 han tenido lugar en la provincia de Valencia, 321 en la de Alicante y 149 en la de Castellón. En las comarcas del norte, la diferencia es mucho menor que las cifras de 2025, con un aumento del 4,2 %.

¿Y dónde ha intervenido más el personal sanitario? Al tratarse de una fiesta el mayor número se centra en las intoxicaciones por alcohol y drogas, 89. Y ahí se repite el mismo esquema, 46 se han producido en la provincia de Valencia, 35 en la de Alicante y 8 en la de Castellón. Un aumento global significativo, por cierto, ya que crece el 48,3 %.

Otro dato que aumenta, incluso en mayor medida, es el de las agresiones o peleas. Este sube el 52,3 % y llega a 32 intervenciones en toda la Comunitat Valenciana. Aquí lo llamativo es que la diferencia entre las provincia de Valencia y Alicante es mucho menor: 13 en la primera, 12 en la segunda. En Castellón se triplican, pasando de 2 a 7.

El peor dato para la provincia de Alicante viene con los accidentes de tráfico ya que es la que más registra con 6, Valencia se queda en 2 y Castellón en 1. La parte positiva es la reducción respecto al año anterior, que caen el 47 %.

La Nochevieja en Alicante

Si el 2025 llegó con lluvia, las suaves temperaturas y el buen tiempo se impusieron. Eso ha permitido una multitudinaria celebración en la ciudad de Alicante. El Consistorio estima que son diez mil personas las que se han reunido en las actividades previstas en la Rambla y la plaza del Ayuntamiento. Un dato que sube con las nueve mil de las campanadas del mediodía.

La Policía Local destaca que las celebraciones han transcurrido en un ambiente festivo. Pasadas las 4:30 de la madrugada, el dispositivo especial de limpieza ha iniciado las labores para devolver las calles del centro de la ciudad a la normalidad.