El nuevo parque de moda en Alicante: una inversión municipal de 1,3 millones de euros y nuevas áreas para toda la familia

Existen lugares que, aunque los tengamos cerca, nunca solemos prestar atención a su belleza, llegando incluso a normalizar su presencia.

El parque El Palmeral de Alicante es un ejemplo de ello. Ubicado a la entrada de la ciudad, muchos son los alicantinos que no suelen visitarlo con frecuencia, debido a su lejanía con respecto al centro de la ciudad.

Pero aunque siempre ha sido uno de los grandes clásicos de Alicante, El Parque de El Palmeral vuelve a ser tendencia.

El enclave reabrió sus puertas en mayo de 2025 tras una profunda renovación que lo ha devuelto al mapa de los espacios imprescindibles de la ciudad.

El Ayuntamiento invirtió más de 1,3 millones de euros en modernizarlo sin perder su esencia, y el resultado salta a la vista con un espacio más funcional, accesible y lleno de vida, donde el verde vuelve a ser protagonista.

Un clásico que renace

Ubicado en la entrada sur de la ciudad, frente al mar, El Palmeral siempre fue un refugio entre cascadas, lagos y puentes de madera. Con su frondosa vegetación y su clima suave, era el sitio perfecto para una tarde relajada o un paseo familiar.

Sin embargo, con los años, sus instalaciones habían quedado algo envejecidas. Ahora, tras la reforma, el parque ha recuperado su esplendor y se ha adaptado al siglo XXI sin perder su carácter de oasis mediterráneo.

El nuevo diseño combina tecnología, sostenibilidad y paisajismo. Los caminos han sido repavimentados con suelos técnicos que facilitan el paso de carritos y bicicletas, mientras que las áreas de descanso cuentan con sombra natural y bancos ergonómicos.

Las nuevas zonas de calistenia, totalmente equipadas, han convertido a El Palmeral en un punto de encuentro para amantes del deporte al aire libre, y los más pequeños disfrutan de juegos infantiles de última generación, diseñados con materiales seguros y creativos.

Un espacio para todos

El objetivo de la renovación ha sido hacer del parque un lugar inclusivo y multigeneracional. Los recorridos se han hecho más accesibles, las pasarelas permiten un tránsito cómodo y las áreas verdes se mantienen con sistemas de riego más eficientes.

Todo esto mantiene el espíritu del Palmeral como un pulmón verde dentro de la ciudad, pero con una mirada contemporánea.

A esto se suma un paisajismo renovado que resalta la belleza de las palmeras centenarias —auténticos iconos de Alicante— junto a nuevos espacios para pícnic, yoga, o simplemente leer bajo la sombra. Las barcas, las cascadas y los chorros de agua siguen ahí, intactos, ofreciendo ese toque de película que siempre encantó a residentes y visitantes.

El nuevo “place to be”

Hoy, pasear por El Palmeral es descubrir una faceta distinta de Alicante, más verde, más activa y más consciente. Familias, deportistas, fotógrafos y turistas se han apropiado de este lugar, demostrando que no hace falta irse lejos para desconectar.

Al caer la tarde, cuando la luz se filtra entre las hojas y los sonidos del agua inundan el ambiente, uno entiende por qué este parque sigue siendo tan especial.