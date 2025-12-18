Cambios en las Hogueras de 2026: las subvenciones se centrarán en el monumento y se topan los mínimos

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explica las novedades a los foguerers en la Casa de la Festa. Jorge Verdú

Las Hogueras de Alicante tendrán novedades en 2026 en cuanto a las subvenciones, con mayor apuesta por los monumentos y con tope de cantidades mínimas.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha informado a los representantes de las hogueras en la Casa de la Festa que se va a financiar la construcción, transporte y plantà, dejando atrás algunos conceptos que anteriormente se subvencionaban, como eran almacenaje, vallado o iluminación.

"Vamos a poner en valor el arte efímero, ha subrayado.

Otra novedad es que el consistorio va a pedir la totalidad del contrato que se firme con los artistas, donde se incluirá el transporte.

Otra de las partes importantes es que los mínimos se van a topar. Esto significa que, si se mantuviera como en 2025, la séptima cobrará los 2.350 euros que cobraban en años anteriores, la sexta cobrará los 4.000 como mínimo... y a partir de ahí será una bolsa de dinero en el que se repartirá porcentaje de todas las obras.

Por tanto, no será una cuantía fija por categoría como se venía realizando.Primero se repartirán las categorías más bajas.

En cuanto a las hogueras infantiles, el mínimo será de 500 euros y en las barracas 900.

El periodo subvencionable será del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, mientras que el plazo de justificación para presentar las últimas facturas será hasta el 31 de julio de 2026.

En cuanto al pago anticipado, se abonará el 75 %.

Por último, Cutanda ha recordado que "la Ley de Subvenciones no nos permite pagar más del 95% del proyecto".

