El telemaratón solidario que lleva cientos de juguetes a niños desfavorecidos por Navidad: "Todo el mundo quiere participar"

La dana de Valencia despertó un espíritu solidario a lo largo y ancho de la provincia de Alicante que ahora Alacantí TV quiere reactivar para que ningún niño se quede sin juguete estas Navidades.

Cincuenta representantes municipales, asociaciones, instituciones, entidades y empresas alicantinas participarán este miércoles 17 de diciembre en un telemaratón solidario que permitirá reunir cientos de juguetes que se convertirán en regalos para los menores más desfavorecidos.

La tarde de este miércoles se llenará de magia, música y emoción en lo que será el segundo programa especial solidario organizado por la cadena alicantina, una iniciativa que aspira a consolidarse en el tiempo.

En la primera edición se lograron reunir cerca de un millar de juguetes destinados a los niños afectados por la dana, una cifra que la organización confía en superar en esta ocasión gracias a la amplia respuesta social.

Vicente Hipólito, periodista de Alacantí TV, explica que el objetivo es "dar continuidad a la iniciativa para que quede perpetuada en la televisión" y se convierta en una cita solidaria de referencia.

"El programa en directo se emitirá de 16.30 a 18.30 horas, pero los juguetes nuevos se pueden llevar a los estudios de la cadena, en la calle Italia número 22, desde las 9.00 hasta las 19.00 horas, para que posteriormente Cáritas pueda clasificarlos por edades y repartirlos entre las familias", detalla.

Desde la cadena aseguran estar "sorprendidos" por el aluvión de solidaridad mostrado por los representantes de la sociedad alicantina en esta campaña.

"Me ha sorprendido que, en muchas ocasiones, las instituciones hayan dicho que sí a participar sin pensárselo, a pesar de que a algunas no se les ha podido avisar con mucho tiempo", añade Hipólito.

Incluso se han sumado otras organizaciones solidarias que no han querido perderse el telemaratón y aportar su granito de arena con la donación de juguetes.

"Este año nos hemos encontrado con que todo el mundo quería participar y nos hemos vuelto locos organizando la escaleta", reconoce el periodista.

Entre los participantes se encuentran ayuntamientos de la comarca de l’Alacantí, diversas asociaciones, empresas, la Diputación de Alicante, la Subdelegación del Gobierno, así como entidades culturales, algunas de ellas valencianas, entre muchos otros.

El único requisito para colaborar es que "se traiga al menos un juguete nuevo, que no esté envuelto y que no tenga contenidos bélicos ni sexistas", con el objetivo de que la magia de la Navidad llegue a todos los hogares alicantinos en igualdad de condiciones.