La Navidad se vive en Alicante ‘a lo grande’, la gran ciudad mediterránea de San Nicolás

La Navidad 2025-26 en Alicante será un gran hito difícil de superar para un público familiar de todas las edades, tanto para vecinos como para visitantes. La capital mediterránea se transforma en un gran escaparate festivo, con belenes monumentales, 2,6 millones de luces, 20 jornadas de dinamización comercial y una intensa agenda de actos desde el día de San Nicolás hasta la Cabalgata de Reyes. Todas las actividades parten de la programación oficial del Ayuntamiento de Alicante y están pensadas para impulsar el comercio local y el turismo en unas fiestas que se viven en la calle.​​

Nuevamente, el gran icono de estas Navidades vuelve a ser el Belén Gigante de la Plaza del Ayuntamiento, reconocido por el Guinness World Records desde 2020 y compuesto por las figuras monumentales de la Sagrada Familia y los Reyes Magos, obra del artista de hogueras José Manuel García “Pachi”. Este conjunto se complementa con seis ángeles de hasta nueve metros distribuidos por la ciudad, que señalan el camino hacia la plaza consistorial como “kilómetro cero” de la Navidad alicantina.​​

La ciudad suma además tres nacimientos municipales de carácter más intimista: el Belén bíblico del zaguán del Ayuntamiento, el Belén Social de la Plaza de la Montañeta -con cuatro escenas populares y bíblicas- y un tercer nacimiento en el Palacio El Portalet, impulsado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. El Belén Social de la Montañeta se consolida como uno de los más visitados y refuerza el papel de este enclave como punto de encuentro ciudadano en el centro.​​

Las luces, decoración y rutas navideñas se extienden por toda la ciudad en hasta 130 emplazamientos, con un despliegue que combina motivos tradicionales y sostenibilidad energética. La Plaza del Ayuntamiento luce un adorno floral en la fachada de la Casa Consistorial, mientras que la avenida General Marvá estrena tres grandes abetos y la Plaza de Calvo Sotelo acoge un belén luminoso sobre un manto vegetal y flor de Pascua.​​

En puntos estratégicos como la estación de Adif y la Explanada, las leyendas “Bon Nadal” y “Feliz Navidad” completan un recorrido que se acompaña con bastones gigantes en la Puerta del Mar y otros elementos decorativos repartidos por barrios y plazas. Para facilitar las visitas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una Línea Especial de Navidad de autobús, gratuita, que funciona del 22 de diciembre al 6 de enero con frecuencias de 10 minutos entre las 9 y las 22 horas.​​

La espectacular iluminación navideña de la ciudad de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

Comercio local y fiestas

La Concejalía de Comercio y las asociaciones de comerciantes impulsan la campaña “La Navidad que más sonríe”, con 20 jornadas de dinamización en barrios, mercados y mercadillos. Entre el 12 y el 30 de diciembre se programan talleres navideños, animación, música, espectáculos infantiles, photocalls y experiencias de realidad virtual para atraer público a las zonas comerciales tradicionales.​

Estas acciones alcanzan mercados municipales, mercadillos y plazas, reforzando la afluencia de visitantes en momentos clave de la campaña navideña y de rebajas. El Ayuntamiento subraya que el objetivo es revitalizar el comercio de proximidad, impulsar las ventas y consolidar a Alicante como destino de compras navideñas en la provincia.​

El pistoletazo popular a la Navidad llegó el 6 de diciembre con la festividad de San Nicolás, que incluye procesión desde la Concatedral y la participación de representantes de las principales fiestas de la ciudad. Como antesala, la Casa de San Nicolás en la Plaza Séneca permanece abierta desde finales de noviembre como espacio tematizado donde los más pequeños entregan sus cartas.​

También los Moros y Cristianos cobran protagonismo en Navidad. En el atardecer de ese día los bandos de la Media Luna y los de la Cruz protagonizan la XVIII Entrada, auténtico espectáculo de música y colorido por las principales arterias de la ciudad.

Las Hogueras también se integran en la programación navideña con la plantà de una hoguera en la Plaza de la Montañeta el 18 de diciembre y su cremà tres días después. El calendario deportivo suma tres citas consolidadas: el Navi-Fitness en la Explanada el 14 de diciembre, la Travesía de Navidad en la playa del Postiguet el domingo 21 y la San Silvestre Solidaria del viernes 26.​

Nochevieja y Reyes

Alicante despedirá 2025 con doble propuesta oficial: verbena y ensayo de Campanadas infantiles al mediodía en la Rambla de Méndez Núñez con Portal de Elche, y, desde las 23:00, fiesta de Nochevieja con orquesta, reparto de uvas y Campanadas tanto en la Rambla como en la Plaza del Ayuntamiento. Estas celebraciones se orientan a un público familiar, con protagonismo para la música en directo y la animación en la calle.​

Los Reyes Magos en la Explanada del Puerto de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

El 4 de enero las Carteras Reales recorrerán la ciudad tras recoger las cartas en el campamento de la plaza de Gabriel Miró, como prólogo a la Cabalgata de Reyes del 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil al puerto de Alicante, pasarán por la plaza de toros y encabezarán un cortejo de cerca de 1.500 personas que culminará en la Plaza del Ayuntamiento, ante miles de asistentes.