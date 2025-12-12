La Cabalgata de Reyes de Alicante crece con 1.700 sillas adicionales y un nuevo itinerario

La ciudad de Alicante incrementará significativamente la oferta de asientos para disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos que tendrá lugar el 5 de enero de 2026 a partir de las 19 horas.

Esta edición se caracteriza por poner en venta 1.700 localidades adicionales, lo que representa un aumento del 30% respecto a convocatorias anteriores.

Una de las principales modificaciones en la organización afecta al itinerario del evento. El recorrido comenzará en la avenida de la Estación, concretamente en la zona del Palacio Provincial, y se extenderá hasta la Plaza de los Luceros, punto tradicional donde históricamente ha iniciado la comitiva.

A lo largo de este nuevo trayecto se distribuirán las 1.700 sillas adicionales. Las vías aledañas a la Diputación servirán como zona de preparación y montaje de las carrozas, función que en ejercicios anteriores se llevaba a cabo en la propia avenida de la Estación.

En términos generales, se comercializarán aproximadamente 8.000 asientos, cuya venta comenzará el viernes 26 de diciembre (a las 10 horas) a través de dos canales: la plataforma digital www.vivaticket.es, que comercializará el 60% de las entradas, y las taquillas de la plaza de toros, donde se distribuirá el 40% restante.

Los personajes de Melchor, Gaspar y Baltasar serán interpretados por Antonio Beresaluce (presidente de Aceitunas Cazorla), Carlos Bosch (fundador de Gastroportal) y Nacho Amirola (presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante).

El Campamento Real

La jornada previa al desfile contará con el Campamento Real, instalado en la plaza de Gabriel Miró desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero.

Este año incorporará señalización pictográfica para facilitar una experiencia más accesible e inclusiva. Las reservas de cita previa se abrirán el jueves 18 de diciembre a las 10 horas en https://citaprevia.alicante.es/CitaPrevia/#/pedirCita?v=2.0