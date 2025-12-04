Urtasun defiende el valenciano y a Acció Cultural en Alicante "que han recibido recortes de la Generalitat"

"El valenciano, el euskera y el gallego son una de las fortalezas más grandes que tiene España". Así defiende el ministro de Cultura Ernest Urtasun la pluralidad lingüística del país en un acto en la ciudad de Alicante en el que critica el "pacto opaco" del PP con Vox por las posibles consecuencias en la lengua.

Urtasun subraya el compromiso ineludible de su Ministerio con la diversidad lingüística del Estado. "La defensa del plurilingüismo y de la diversidad lingüística de España ha sido siempre desde el inicio una de las prioridades para el Ministerio de Cultura", declara.

El acto organizado por la Universidad de Alicante en su sede de Ramón y Cajal ha reunido a diferentes expertos ante los que el ministro de Sumar ha detallado las políticas desplegadas por Cultura para proteger esta diversidad.

Entre ellas, menciona la reforma de la convocatoria de ayudas para que las lenguas cooficiales puedan optar a subvenciones y premios, por ejemplo, en la edición y la creación literaria. Y es en ese ámbito donde Urtasun ha subrayado el apoyo a entidades como Acció Cultural pel País Valencià y Escola Valenciana. Al mencionarlas ha criticado que estas han "recibido recortes por parte de la Generalitat Valenciana".

En el encuentro previo ante la prensa, el ministro asegura que su departamento las ha apoyado de forma clara y seguirá haciéndolo. De hecho, en tono contundente subraya que "cualquier ataque al valenciano es un ataque a la pluralidad lingüística de España".

Y ahí insiste en que el Ministerio de Cultura "siempre estará delante de estos ataques". Esta defensa se aplica de igual manera al euskera, al gallego y al catalán.

Un razonamiento que ha hilado con la actualidad del día en la Comunitat Valenciana, la presentación del nuevo Consell. Urtasun ha atacado a la Generalitat por la "falta de información y de conocimiento" sobre el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas.

"A estas horas no sabemos si en este acuerdo de investidura hay alguna medida en relación a temas lingüísticos", lamenta Urtasun, señalando que esto les preocuparía profundamente dada la actitud conocida de Vox con el valenciano.

El ministro tilda de "profundamente grave" que la investidura se haya producido sin conocer el contenido del acuerdo. Considera que todo el proceso "está rodeado de un grandísimo déficit democrático".

El pacto valenciano

Y esto lo contrasta con la negociación que el propio Urtasun hizo entre Sumar y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. De aquel documento presume que es público y que toda España lo conoció desde el primer día. "Es gravísimo que este documento no sea público, que no sepamos exactamente los términos de este acuerdo", sentencia sobre el pacto valenciano.

El ministro exige al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, que haga público el acuerdo alcanzado con Vox. "Si hay cualquier acción en materia lingüística de retroceso al valenciano que se haya planteado en este acuerdo, el Ministerio de Cultura evidentemente actuará".