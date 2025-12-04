Leandro mató a Oriana en Alicante tras meses de depresión por la ruptura: "No podía soportar que lo dejara"

La pareja era de Córdoba (Argentina) y llevaban cuatro años en España. Jorge Verdú

Leandro acuchilló a Oriana, su mujer, y se ahorcó en el balcón de su piso de Alicante después de casi un año de depresión por no poder soportar que su pareja le dejara y estuviera conociendo a otro hombre.

Vivían junto a Gaspar, su hijo de 2 años, en el segundo izquierda del número 13 de la calle Cánovas del Castillo, pero desde principios de año Oriana, de 29 años, había roto la relación tras meses de "desgaste de pareja", según cuentan a EL ESPAÑOL de Alicante fuentes cercanas a la víctima.

Llevaban cuatro años viviendo de alquiler en el barrio de Carolinas Altas. Eran naturales de Córdoba (Argentina) y se habían mudado a España en busca de una vida mejor tras casarse en su país.

"Se fueron por la situación de nuestro país. Muchos escapamos a algún lugar del mundo, normalmente a España por nuestras descendencias", revela esta misma fuente.

Ella trabajaba desde casa para una empresa y él se encargaba de realizar trabajos de mantenimiento.

Eran buenos vecinos: amables, silenciosos y "tranquilos", asegura una vecina.

La relación comenzó a torcerse a principios de año, cuando las peleas y discusiones se hicieron cada vez más habituales, hasta que finalmente Oriana decidió poner fin a la relación tras un "desgaste que acumuló durante mucho tiempo. No porque hubiera un tercero ni violencia previa", asegura la fuente mencionada.

"Leandro era una excelente persona; la familia de ella lo quería un montón. No era violento y jamás le levantó la mano. La amaba como a nadie, al igual que a Gaspi", añade.

Pero para Leandro la idea de no estar con ella lo consumió y "entró en depresión".

Él, a diferencia de ella, no tenía familiares en España y "no pudo soportar que Oriana le dejara".

Su situación era tal que el entorno de la pareja sospechaba que podría intentar quitarse la vida, aunque no imaginaban que pudiera hacerle daño a ella.

El detonante podría haber sido el descubrimiento de un nuevo hombre en la vida de la mujer, como reveló este diario.

"Pensábamos que podría hacer algo como lo que terminó haciéndose a sí mismo. La psiquis le jugó una mala pasada. Estamos devastados", lamentan.

El crimen

El crimen se produjo sobre las 15:30 horas. Los gritos de la joven despertaron a un vecino, que volvió a dormirse al no darles importancia.

La alarma saltó cuando no fueron a recoger al pequeño a la guardería, como hacían todos los días a las 17:00 h.

Minutos después acudieron al piso los dos hermanos de la víctima, quienes ya se temían lo peor, y la encontraron tendida en la entrada de la vivienda, con heridas causadas por un cuchillo.

El cuerpo del hombre apareció colgado en el balcón, medio escondido tras el toldo.

El Ministerio de Igualdad ya ha confirmado el asesinato como un nuevo caso de violencia de género, el segundo en lo que va de 2025 en Alicante y el número 42 en España.

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado luto oficial hasta este jueves y convoca a las 12:00 horas una concentración a las puertas del edificio consistorial para guardar tres minutos de silencio en señal de repulsa.