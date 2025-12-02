Encuentran los cadáveres de un hombre y una mujer en Alicante: apuntan a un asesinato por violencia machista

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre y una mujer en Alicante como un posible caso de violencia machista. Los cuerpos los ha encontrado la tarde de este martes una tercera persona en su domicilio.

Los fallecidos son un hombre de 34 años de edad y una mujer de 29 que vivían en el popular barrio de Carolinas Altas. Es allí donde están desplegados los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional en las primeras tareas de inspección ocular.

Los primeros indicios, como informan, apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental. Se están recabando más indicios acerca de los hechos para esclarecer las causas de los fallecimientos aunque se está tratando como un presunto caso de violencia de género.

