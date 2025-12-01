Alicante apuesta por la movilidad sostenible con 14 nuevos puntos de carga rápida de coches eléctricos en el centro

Alicante ya cuenta con 14 puntos de carga rápida de coches eléctricos más, capaces de proporcionar 200 kilómetros de autonomía en tan solo 15 minutos.

Iberdrola, junto a bp pulse ha puesto en funcionamiento el mayor hub de recarga para vehículos eléctricos del centro de Alicante, ubicado en el aparcamiento subterráneo de la Avenida de la Estación, de titularidad de la GVA (EVHA) y gestionado por Vectalia, frente a la Diputación y junto a la estación de Renfe y la futura estación intermodal, que integrará también autobuses y tranvía.

14 puntos de recarga

La nueva infraestructura dispone de 14 puntos de recarga, distribuidos en 4 ultrarrápidos (150 kW), 6 rápidos (50 kW) y 4 semirrápidos (22 kW), todos ellos alimentados con energía 100% renovable.

La localización, en un entorno céntrico y muy bien conectado, se ajusta a la estrategia de Iberdrola | bp pulse de ofrecer soluciones de carga adaptadas a las necesidades tanto de usuarios particulares como de flotas profesionales.

Además, el área ofrece una amplia variedad de comercios y locales de restauración que facilitan y hacen más agradable la experiencia de recarga.

Inauguración

El acto de inauguración ha contado con la participación de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat; Carlos de Juan, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alicante; Antonio Arias Paredes, consejero delegado y presidente de Vectalia; y Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse.

Con este nuevo hub, Iberdrola | bp pulse refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana, donde ya suma 229 puntos de recarga, 100 de ellos en la provincia de Alicante.

Hubs cómodos y bien conectados

Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse, ha subrayado que la compañía apuesta por hubs de recarga que no solo destaquen por la potencia disponible, sino también por la conveniencia para los usuarios.

A su juicio, esta ubicación, en pleno corazón de Alicante y con conexión directa a la futura estación intermodal, se erige en modelo de movilidad eléctrica urbana al que la compañía quiere contribuir de forma activa, en colaboración con socios locales como Vectalia, para garantizar un acceso amplio a una recarga pública eficiente y sostenible.

Movilidad sostenible

Antonio Arias Paredes, presidente y consejero delegado de Vectalia, ha destacado que este proyecto consolida el compromiso del grupo con una movilidad urbana más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas demandas ciudadanas.

Para Vectalia, desarrollar junto a Iberdrola | bp pulse un hub de estas características en un enclave estratégico como la Avenida de la Estación supone una apuesta decidida por transformar la forma de desplazarse por la ciudad mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y el entorno urbano.

Descarbonización

Con esta nueva infraestructura, Iberdrola | bp pulse avanza en su objetivo de liderar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible en España, facilitando el acceso a una red pública de recarga ultrarrápida con energía 100% renovable.

La cooperación con actores clave del ámbito local permite un despliegue de infraestructuras más eficiente y capilar, como muestra este nuevo hub en Alicante, ejemplo del papel esencial de la colaboración público-privada en la descarbonización del transporte urbano.