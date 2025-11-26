Estas son las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la Maratón: horario de 8:30 a 15 horas

Alicante se prepara para vivir este domingo una jornada deportiva histórica con la celebración de la I Maratón Internacional Elche-Alicante.

Más de 4.400 corredores de más de 50 nacionalidades recorrerán las principales calles y avenidas de la ciudad, uniendo el centro urbano con la fachada litoral. La prueba, que también pasará por la ciudad de Elche, promete atraer a público local y visitantes.

La celebración del maratón obliga a cortar el tráfico en varias vías de Alicante para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

La Policía Local de Alicante ha emitido un comunicado recordando que la circulación estará prohibida desde las 08:30 hasta las 15:00 horas en las calles afectadas. "Se solicita la colaboración de los vecinos y el respeto a la señalización de prohibido estacionar", señala el texto policial.

Entre las calles que quedarán cerradas al tráfico se encuentran la avenida de Elche, plaza Arquitecto Miguel López, avenida Loring, Eusebio Sempere, avenidas Catedrático Soler y Lorenzo Carbonell, calles Pianista Gonzalo Soriano, Periodista Rafael González Aguilar, Aguilera, Estrella y Maisonnave, entre otras.

La Policía Local recuerda que el estacionamiento estará prohibido desde el 29 de noviembre en algunas zonas y hasta las 15:00 horas del domingo.

El Ayuntamiento de Alicante ha preparado un dispositivo especial de tráfico y seguridad para la jornada. Se estima que unos 40 viarios y plazas se verán afectados por el paso de los corredores, así como cerca de 20 líneas de autobuses urbanos e interurbanos. También se ajustarán los recorridos de la lanzadera al castillo de Santa Bárbara y del Turibús.

Cambios en transporte público

Durante la maratón se habilitarán desvíos para las líneas de autobús afectadas, incluidas las rutas C6 al aeropuerto y varias interurbanas.

El servicio de Turibús quedará suspendido y la lanzadera al castillo recortará su recorrido mientras dure el evento. Los ajustes en el transporte se podrán consultar en la web municipal y en la de Vectalia.

El cartel que ha puesto la Policía en algunas calles de la ciudad.

Los corredores entrarán a Alicante por la N-340 y continuarán por avenida de Elche, plaza Arquitecto Miguel López, avenida Loring, Eusebio Sempere en contra dirección del tráfico y diversas avenidas y calles hasta llegar a la zona Volvo del Puerto, donde se encuentra la meta.

El final de la prueba está previsto sobre las 14:30 horas, mientras que el dispositivo especial se mantendrá hasta las 15:00 horas para retirar instalaciones y señalización.

La Policía Local insiste en que los vecinos con garajes o viviendas en el recorrido respeten las indicaciones y eviten estacionar en las vías afectadas.