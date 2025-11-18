Estos son los 19 temas que Vox quiere conseguir del PP para negociar los presupuestos de Alicante de 2026

El grupo municipal de Vox en Alicante eleva la presión sobre el Partido Popular, estableciendo una condición innegociable para sentarse a negociar los Presupuestos de 2026: el cumplimiento total de los acuerdos previamente pactados. La portavoz del grupo, Carmen Robledillo, es severa al respecto y alerta de que el tiempo corre para el equipo de Gobierno.

“Desde Vox tenemos una cosa muy clara: hasta que no se cumplan el 100 % de los acuerdos pactados con el Partido Popular en otras negociaciones no nos vamos a sentar a negociar los presupuestos de 2026”, cuenta a EL ESPAÑOL.

La concejala añade que el PP “sabe que nuestra decisión es firme". Por eso cree que a mes y medio del cierre del año, "se están dando toda la prisa que pueden”.

¿Y qué consideran más urgente? En la lista que desglosan, ponen el foco en la limpieza. Robledillo es “crítica" con el que define como "una de las mayores preocupaciones de los alicantinos”.

Vox insiste en implantar “un auténtico y ambicioso plan de choque en materia de limpieza más allá del que anunció el alcalde”, aunque existe la posibilidad de posponer algunas medidas a 2026 si se accede a esta mejora mayor.

El concejal Mario Ortolá se encarga de detallar la larga lista de exigencias pendientes, que abarcan desde reformas urbanísticas muy concretas hasta cambios en la gestión de servicios sociales y seguridad.

En materia de urbanismo, exigen la reforma integral del recinto del mercadillo de Teulada. Ahí incluyen el arreglo del asfaltado, el repintado de las delimitaciones de los puestos, la mejora de los accesos peatonales y la adaptación de los aseos públicos para personas con discapacidad.

También es una “exigencia histórica de los vecinos” es la reforma integral de la fuente de plaza América. Ortolá critica que la fuente está averiada y se está hundiendo, por lo que el proyecto debe incluir el arreglo de la rotonda.

En este apartado demandan el proyecto de un parque o zona ajardinada en la calle Nadadora Carmen Soto en Gran Vía Sur, otra petición vecinal que incorporan. Al igual que la instalación de una rampa o arreglo de la calle San Cayetano en el Raval Roig, debido a la gran población mayor que tiene dificultades con las escaleras.

Y lo cierran con la búsqueda de solución, dentro del pendiente Plan General de Ordenación Urbana, a la situación de las viviendas de las partidas rurales en las que no tienen acceso a agua potable.

Seguridad y burocracia

Para mejorar la seguridad en los barrios, Vox presiona para implementar un contrato de seguridad privada para las instalaciones municipales. El objetivo es “obtener más policías en la calle, trabajando asistiendo a los vecinos directamente”.

Ortolá aclara que así los agentes municipales podrían centrarse en el “servicio policial” en los barrios, y no en la seguridad de edificios que puede hacer personal privado. Una medida que dice ya aplican otros ayuntamientos.

La reforma de la comisaría de la policía local de la zona norte, en Juan XXIII, para que preste servicio como "una auténtica comisaría" es otra de sus demandas.

En cuanto a la simplificación administrativa, el grupo exige la aprobación de la ordenanza de agilización administrativa para reducir la burocracia y mejorar la atención al ciudadano, así como la tramitación del Reglamento General de Subvenciones.

Más horario de verano

Vox está empujando para la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública. El punto más relevante es “ampliar el horario de verano del 1 de mayo al 1 de noviembre” para los veladores en toda la ciudad. Ortolá justifica que “en Alicante hace buen tiempo y la gente vive en la calle y tanto los alicantinos como los turistas pueden disfrutar del uso de veladores en la calle por la temperatura”.

Respecto a la revisión de la Zona del Centro Tradicional, se busca aligerar el porcentaje para permitir que haya “más mesas”. A cambio, Vox exige “mayor presencia policial y que se controle el ruido”.

Y presumen de haber presionado para la aprobación de una modificación de crédito para instalar sombrajes en vías comerciales, incluyendo la avenida de la Constitución.

Prioridad a empadronados

Dentro del ámbito social, exigen la apertura de la oficina de atención al cuidador para asesorar a dependientes y a los cuidadores no profesionales, principalmente familiares, "que se sienten abrumados y necesitan apoyo en tramitación de ayudas para todo lo que necesiten".

Y no se olvidan del que se vendió como uno de sus grandes avances, la oficina de la maternidad que la oposición define como antiaborto. Para ella reclaman la solución del convenio porque defienden que con los 300.000 euros que dispone brinda apoyo concreto, como psicología y tramitación de ayudas, a “familias vulnerables que necesiten ayuda” para tener o criar a un hijo.

La revisión de los planes de juventud y de inclusión social para dar prioridad a las “personas empadronadas en Alicante con una antigüedad mínima de 5 años”. Una medida que lanzan porque critican que existen fraudes de personas que se empadronan, reciben la ayuda y “nunca vuelven más por aquí”.

Finalmente, el grupo exige la integración del pequeño comercio en el Patronato de Turismo (lo cual se hará “gracias a Vox”), la instalación de puntos wifi en sitios públicos (pendiente en la Plaza del Ayuntamiento), y conocer los contenidos de las charlas en los refugios antiaéreos y del observatorio de medio ambiente para asegurar que “se adecúa a la realidad”.

Todas estas medidas, según la formación, deben estar cumplidas o certificadas para que se inicien las negociaciones presupuestarias. Como concluye Ortolá para Vox, “hasta que no esté hecho, no está cumplido”.