Alicante exige al Gobierno central criterios justos y transparentes en la asignación de fondos europeos

En la sesión de la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante celebrada este lunes, se informó a los grupos políticos municipales sobre las dos alegaciones que el consistorio ha presentado ante el Ministerio de Hacienda, tras quedar excluido en la resolución provisional de la concesión de fondos europeos Feder dentro del programa EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local). Asimismo, se dio cuenta de la denuncia remitida a la Comisión Europea.

Siguiendo el compromiso adquirido por el equipo de gobierno en el Pleno del pasado octubre, se convocó esta comisión interdepartamental con el objetivo de analizar las alegaciones y detallar el avance de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado - PAI Alicante 2029.

El presidente de la comisión, Antonio Peral, señaló que “la propuesta de distribución de fondos elaborada por el Gobierno central vulnera el principio de buena gestión financiera, que exige un uso económico, eficiente y eficaz de los recursos públicos”.

Por ese motivo, Peral instó a los grupos municipales Socialista, Compromís y EU-Podem —socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez— a exigir los fondos europeos que corresponden a Alicante.

“No vamos a renunciar a los fondos EDIL; los defenderemos hasta las últimas consecuencias, incluso mediante un recurso contencioso-administrativo, porque son esenciales para el desarrollo de la ciudad”, afirmó el concejal.

En la denuncia presentada ante la Comisión Europea, el Ayuntamiento solicita que se revise el reparto de los fondos para garantizar que los criterios aplicados por el Gobierno español sean objetivos y transparentes.

“Consideramos que el proceso de asignación debía haberse sustentado en la concentración temática y en las necesidades reales de la Comunidad Valenciana, promoviendo la equidad y la justicia territorial. Además, pedimos que se comuniquen a las entidades afectadas los criterios de evaluación utilizados, que a día de hoy siguen siendo desconocidos”, argumentó Peral.

El consistorio demanda, además, una reevaluación de los criterios utilizados en la valoración de los proyectos, especialmente del componente territorial, que —según denuncia— ha generado una competencia desigual entre municipios, perjudicando de manera particular a Alicante.

Se reclama la corrección de estos desequilibrios mediante una redistribución justa y transparente de los fondos.

Esta situación, apuntan desde el Ayuntamiento, ha limitado la capacidad de inversión en proyectos estratégicos esenciales para la cohesión social, la transición ecológica y la mejora del bienestar ciudadano, creando una desventaja frente a otros municipios que sí han recibido financiación.

Antonio Peral recordó que Alicante competía por estos fondos con tres grandes ciudades de la provincia —Elche, Benidorm y Torrevieja—, lo que “ha provocado una competencia excesiva”.

Según explicó, “Alicante ha gestionado los fondos asignados con eficiencia y rigor, y ha resultado perjudicada en un reparto que, además, contaba con un presupuesto insuficiente y con una penalización añadida a la Comunidad Valenciana debido a la detracción de fondos para la convocatoria DANA, modificando Hacienda los criterios de asignación inicialmente planteados”.

Pese a cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y obtener una puntuación total de 70,76 puntos, Alicante quedó en primer lugar de la lista de reserva. Peral destacó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de programas europeos: “Somos un ejemplo de buena administración de recursos, como se ha demostrado en los programas Edusi (2014–2020), Urban (2007–2013), así como en la gestión de fondos PRTR, PSTD, FSE, entre otros, que acreditan nuestra capacidad técnica y solvencia institucional”.

Entre los proyectos incluidos en la propuesta del Ayuntamiento se encuentran la transformación del Colegio López Soria en un Centro de Proximidad, la rehabilitación de la antigua nave del secadero de Las Cigarreras para el programa Aterriza, la ampliación del Centro de Empleo y Formación ‘El Tossalet’, la construcción del nuevo Pabellón de Tómbola, la actualización del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel, la renovación integral del Parque Lo Morant, las plazas de Orán y del Dolçainer Lluis Avellà, así como la remodelación de las plazas de la Constitución y de El Palamó. También se plantea el impulso de diversas actuaciones enmarcadas en la estrategia Smart City.