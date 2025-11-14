Barcala da el impulso definitivo a proyectos para la Zona Norte por valor de 5 millones de euros

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha sacado hoy adelante, con el apoyo de PP y Vox, la abstención de Compromís y el rechazo de PSOE y EU, de importantes proyectos para la ciudad por valor de 5 millones de euros en una modificación de créditos de las cuentas de 2025. Esto se produce mientras se avanza en las negociaciones para aprobar unos nuevos presupuestos municipales a principios de año.

Entre otras cuestiones, se ha abordado la financiación necesaria para la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, anunciada desde hace un año, que tendrá lugar a partir del 23 de noviembre y continuará durante las Navidades. A partir del 6 de enero la peatonalización será total y definitiva a excepción del transporte público, consolidando un nuevo espacio sin tráfico en el modelo de ciudad que está imprimiendo el gobierno local del popular Luis Barcala.

Junto a esto, el Ayuntamiento ha informado de que la avenida de la Constitución contará con zona de sombra para mejorar el confort climático los meses de calor dentro de los sombrajes previstos en la zona centro acordada con Vox y con la Junta de Distrito 1 que se ejecutarán en 2026. Esta medida también está contemplada en la aprobación del quinto expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 2025 que se debatirá en Pleno extraordinario el próximo miércoles.

La sorpresa ha saltado cuando el PSOE se ha negado a apoyar la reforma de los antiguos cines Aba6 con el fin de poder convertirlos en espacio cultural de producción y ensayo y la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia para el próximo museo internacional en Las Cigarreras. También la mejora de pistas deportivas en la zona norte, en infraestructuras y en equipamientos culturales.

Sobre todo, porque los socialistas llevan meses criticando que no se acometan mejoras en los barrios más periféricos de la ciudad. Obras culturales y deportivas como las que ha impulsado el alcalde Barcala en Juan XIII.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha considerado “inconcebible y que deja a Barceló en evidencia cuando se opone a proyectos tan importantes como los que se van a ejecutar gracias a esta modificación de créditos, pero ella sabrá o no”. “Es increíble que un día se ofrezcan a participar en los presupuestos según el PSOE para aportar supuestas mejoras que necesita Alicante, y de las que aún no han presentado ni una, y al día siguiente voten en contra de proyectos que son necesarios, que son los que piden los ciudadanos y que van a transformar la ciudad para mejor”, ha señalado la edil.

“Es muy triste que hayan entrado en la dinámica que marca el Gobierno socialista de postureo, humo y nula gestión de los problemas reales de los ciudadanos. Ellos verán cómo lo explican a los alicantinos porque nosotros vamos a seguir fieles al compromiso que adquirimos con ellos al principio del mandato”.

Por el contrario, Beldjilali ha agradecido a Vox su apoyo a este expediente de modificación de créditos y su “predisposición a llegar a acuerdos para sacar proyectos adelante”. En concreto, la circulación del transporte público en la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, la sustitución del ascensor del Raval Roig, los sombrajes en la zona centro, la reparación de pistas deportivas en la Zona Norte (Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena), la reparación de viales principales y la adquisición de una embarcación para la Policía Local.