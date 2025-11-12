Alicante empieza las obras para el nuevo aparcamiento del Mercado de Babel y traslada parte del mercadillo

Este es el plano de trabajo de las obras del aparcamiento en Babel.

El Mercado de Babel tendrá nuevo aparcamiento. Las obras empezarán la próxima semana y se alargarán durante dos meses. Estos trabajos obligarán a trasladar parte de los puestos del popular mercadillo, como avisa el Ayuntamiento de Alicante.

El objetivo es acondicionar una parcela para que haya un aparcamiento en superficie con doble control de acceso de 135 plazas. El presupuesto para ello es de 129.917 euros.

Los 32 puestos afectados del mercadillo que se celebra cada jueves y sábado son principalmente de frutas y verduras, como explican desde el Ayuntamiento. La propuesta municipal es que durante los dos meses previstos se coloquen en el tramo de la calle Miguel Hernández comprendido entre la calle Asilo y la de Hermanos Machado.

El mercadillo de Babel tiene una amplia capacidad para acoger puestos, ya que según está reglado pueden instalarse allí un máximo de 507 puestos. Este martes la concejala Lidia López se ha reunido con los responsables de estos comercios afectados en el centro social Isla de Cuba. En este encuentro les ha informado de las condiciones para este traslado provisional por las obras.

Esta renovación del aparcamiento se hace dentro del acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno del Partido Popular con Vox que se aprobó en la segunda modificación de créditos en julio. De llevarla a cabo se encarga la concejalía de Mercados y Comercio junto con la de Urbanismo.

Las obras del nuevo aparcamiento en superficie las realizará la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos. Gracias a estos trabajos se implantará un doble acceso desde la calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas. Lo que se mantendrá es el acceso para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno, así como los actuales accesos peatonales.

El comunicado municipal detalla que el aparcamiento proyectado tendrá 53 plazas para automóviles, 4 plazas para motocicletas y 2 plazas para personas con movilidad reducida (PMR).

Además en la zona de estacionamiento de mercadillo, también se ha proyectado aparcamiento con acceso desde la calle Pardo Gimeno, con 64 plazas para automóviles, 10 plazas para motocicletas y 2 plazas para PMR.

El Mercado Municipal de Babel es el segundo más grande de la ciudad de Alicante, fue inaugurado en el año 1972, y dispone de una superficie de más de 3.482 metros cuadrados con 52 unidades comerciales.