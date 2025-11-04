Los taxis de Alicante colapsan la Rambla para protestar contra el "intrusismo" de los VTC

El sector del taxi en Alicante ha cortado la Rambla este mediodía para protestar contra la expansión y el intrusismo sin regulación de el Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) como Uber o Cabify.

La protesta ha paralizado el tráfico desde las 12 horas hasta las 14 horas y los taxistas han portado globos y carteles con mensajes como "el servicio público de taxi se desangra" e "intrusismo sin control".

Los mensajes reflejan el malestar de los taxistas, que acusan a las instituciones de permitir un modelo que, según sostienen, precariza su trabajo y beneficia a grandes grupos empresariales del transporte.

Reclaman una regulación más estricta y el cumplimiento de las normas que limitan la actividad de las VTC en la ciudad.

La manifestación también se ha convocado en Valencia este 4 de octubre por parte de la Federación Sindical del Taxi para exigir que se cumplan las resoluciones judiciales y se adopten medidas que frenen la expansión de las VTC y protejan la viabilidad del taxi tradicional.

Los taxistas señalan al conseller Vicente Martínez Mus como "responsable de la ruina del sector" y exigen que cumpla sus promesas y ejecute las resoluciones judiciales que, según afirman, les dan la razón, señala la federación.

El sector del taxi en Valencia ha difundido un nuevo panfleto en el que responsabiliza al conseller Vicente Martínez Mus de la situación que atraviesa el colectivo.

En el mensaje, los taxistas acusan a la Conselleria de "ignorar tres sentencias favorables" y se preguntan si esta falta de actuación responde a "negligencia o prevaricación", añaden.

Por su parte, MOVVA, la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana, ha defendido que las empresas de VTC operan con plena legalidad, generan empleo y son imprescindibles para asegurar la movilidad de los ciudadanos valencianos.

"A día de hoy, son una parte esencial de la movilidad en la Comunidad Valenciana, contribuyendo a transportar a miles de personas que cada día confían en su servicio, complementando al transporte público y al taxi, y garantizando que nadie se quede sin opciones para desplazarse", señalan

"Las VTC no somos el problema. Somos parte de la solución a un sistema de transporte que no da abasto. De hecho, el próximo día 4 estaremos en la calle garantizando el derecho a moverse de los ciudadanos valencianos", destaca Ricardo González, presidente de MOVVA.

Desde MOVVA defienden que operan con licencias legales, seguros en regla y un control administrativo completo.