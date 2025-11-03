Alicante en la dimisión de Carlos Mazón: "Los ciudadanos de la Comunidad no van a olvidar nunca la mala fe de Sánchez"

La dimisión del presidente de la Generalitat Carlos Mazón este lunes tiene especial eco en su ciudad, Alicante. El presidente del Partido Popular local, Luis Barcala, es quien se muestra más duro con Pedro Sánchez, de quien afirma que "los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no van a olvidar nunca la mala fe".

A través de un comunicado, el también alcalde afirma que "Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia".

Con la salida de Mazón del frente del Consell el alcalde considera que se hace "a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunidad Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra; y porque nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción".

Barcala destaca que la decisión de Mazón demuestra "una autocrítica y una capacidad de decisión que deja en evidencia al Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente, que no solo ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades en la dana sino que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en la democracia española".

En esa parte del discurso es donde endurece el tono para echar en cara al jefe del Ejecutivo Central que "no asume ninguna responsabilidad política ante la omisión de ayuda durante y después de la tragedia, y eso es algo que no le quepa ninguna duda al Partido Socialista que los ciudadanos de esta Comunidad no vamos a olvidar nunca".

De hecho, recuerda los problemas a los que se enfrenta Sánchez en los que "el propio presidente está profundamente embarrado con la presunta corrupción de su partido y de su familia". Y además recuerda que este lunes el Fiscal General del Estado ha declarado ante el Tribunal Supremo, "un hecho inaudito y sin precedentes". "Sin embargo, aquí no dimite nadie".

La dimisión de Carlos Mazón abre una nueva etapa en el Gobierno de la Comunitat Valenciana, ya que está pendiente el apoyo de Vox para la nueva investidura de una nueva candidatura del PP. De ahí que cada partido esté opinando sobre la salida del jefe del Consell en clave electoral.

Barcala, como presidente local del PP, recuerda que "lo importante es seguir trabajando por las personas, por la libertad y el progreso, y contra las imposiciones ideológicas de la izquierda". Es ahí donde destaca que se trata de "un proyecto político que se ha demostrado útil para la sociedad después de los años oscuros del PSPV y la izquierda radical".

Los partidos de la oposición, también a través de comunicados, no lo ven así. Rafa Mas, portavoz de Compromís en Alicante, exige "elecciones autonómicas ya" porque "estamos hartos del despacheo de Feijoo, Abascal y Mazón, que devuelvan la dignidad a este pueblo y que le dejen votar al pueblo valenciano".

Desde la coordinadora autonómica de Sumar, el también alicantino Xavier López, eleva las críticas a Mazón porque "hay dos responsables directos más, además de todos y cada uno de los diputados y diputadas del PP en Les Corts Valencianes: Feijóo y Abascal". Y por eso se suma también a la petición de elecciones anticipadas, una potestad del jefe del Consell.