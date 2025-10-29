Detienen a un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte: "Estoy en tu ventana"
La secretaria general de Podemos denunció ante la Policía Nacional mensajes violentos recibidos a través de Telegram.
Más información: Hoteleros de Alicante estallan contra Belarra por prorrogar el Imserso sin modificar precios
Un menor ha sido detenido en Alicante por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".
La investigación de la Policía Nacional ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL ESPAÑOL de Alicante fuentes policiales.
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte.
La polarización en torno a la dirigente se ha multiplicado desde su llamamiento a boicotear el final de La Vuelta Ciclista a España en Madrid.
Irene Montero y Ione Belarra acudieron a las protestas que boicotearon la llegada de La Vuelta a Madrid, protegidas por un dispositivo de seguridad integrado por miembros de Bukaneros, los radicales de extrema izquierda del Rayo Vallecano.
Según pudo conocer este diario de fuentes de seguridad ciudadana especialistas en labores de protección y escolta, esta es una práctica habitual por parte de las integrantes de la formación morada.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.