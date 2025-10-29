Detienen a un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte: "Estoy en tu ventana"

Un menor ha sido detenido en Alicante por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".

La investigación de la Policía Nacional ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL ESPAÑOL de Alicante fuentes policiales.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte.

La polarización en torno a la dirigente se ha multiplicado desde su llamamiento a boicotear el final de La Vuelta Ciclista a España en Madrid.

Irene Montero y Ione Belarra acudieron a las protestas que boicotearon la llegada de La Vuelta a Madrid, protegidas por un dispositivo de seguridad integrado por miembros de Bukaneros, los radicales de extrema izquierda del Rayo Vallecano.