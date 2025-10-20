Alicante ya tiene su Hoguera que llevará por España: "Sentir de día, vivir de noche"

El cartel de la hoguera promocional elegida, bajo el lema: "Sentir de día, vivir de noche".

La Federació de Fogueres de Sant Joan presenta oficialmente la nueva hoguera promocional que llevará por España la imagen de la ciudad para difundir la magia de las fiestas alicantinas.

El acto, celebrado este lunes en Casa de la Festa, ha estado presidido por el presidente de la Federació, David Olivares y la Bellea del Foc, Adriana Vico.

Durante la rueda de prensa, Vico dio paso a la llamada con el reconocido artista José Manuel García Esquiva, Pachi, autor del famoso belén monumental y el elegido para realizar el monumento, al que transmitió la noticia con palabras de felicitación.

“Muchas gracias”, respondió emocionado el creador, quien se ha convertido a lo largo de los años en un habitual de las Hogueras.

Lema con peso

El lema de la hoguera, “Sentir de día, vivir de noche”, encarna la dualidad festera de Alicante y su provincia, que viven la celebración tanto bajo el sol mediterráneo como a la luz del fuego y la pólvora.

En la presentación del boceto, Olivares explicó que la obra cuenta con dos caras que simbolizan el día y la noche, representadas a través del sol y la luna.

En ambas se despliegan escenas que rinden homenaje a toda la provincia: desde la fiesta oficial de las Hogueras de San Juan hasta los Moros y Cristianos, la Semana Santa, o la Romería de la Santa Faz.

Según el texto promocional leído durante el acto por la bellea del foc, la hoguera busca “trasladar esa gran variedad de celebraciones festeras que atraen para el disfrute de visitantes y a los propios alicantinos”.

La propuesta pone en valor el papel de Alicante como destino turístico que combina tradición, arte efímero, gastronomía y convivencia.

El jurado eligió la obra de Pachi entre tres proyectos finalistas, diferenciándose así de la única candidatura a la realización de la Hoguera Oficial adulta.

Próximos días

Así, solo queda pendiente anunciar en los próximos días, la ciudad española donde se celebrarán las convivencias, evento en el que este monumento servirá de embajador de la fiesta.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.