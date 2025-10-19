El fraude de los falsos mena en Alicante: fingen llegar sin recursos y ocupan los recursos sociales con su iPhone

Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo. Gelmert Finol EFE

Un nuevo fenómeno en migración sorprende a los investigadores de la Policía Nacional en la provincia de Alicante. Desde hace año y medio se encuentran con un pequeño número constante de casos de adolescentes magrebíes que se hacen pasar por menores sin recursos para obtener acceso a centros de acogida y solicitar luego el reagrupamiento familiar.

Estos "falsos menas" están acaparando recursos esenciales en los sistemas de protección para quienes en realidad sí lo necesitan, como lamentan. Los limitados recursos de las Administraciones públicas dedicados a su atención dejan fuera a quienes realmente sufren abusos o persecución.

"Estas plazas que están ocupando estos falsos menas lo que hacen es ocupar plazas de efectivamente menas, de niños que están agredidos sexualmente", asegura una fuente de la investigación a EL ESPAÑOL. Además, son niños "perseguidos por mafias que los tienen explotados sexualmente o laboralmente".

Esta situación por la que se detienen al menos a dos menores cada mes, con picos de hasta cinco, que intentan aprovechar la infraestructura de ayuda tiene un contraste muy llamativo. Como explican desde la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales en Alicante estos perfiles fraudulentos a menudo corresponden a jóvenes con gran poder adquisitivo.

Los adolescentes, como aseguran, llegan equipados con artículos de lujo y tecnología de punta. Desde teléfonos iPhone hasta ropa y zapatillas de diversas marcas que los diferencian de quienes no tienen estas opciones.

No se trata de suposiciones, sino de "casos reales" bien documentados por los agentes, resaltan. "Vienen con sus maletas, con sus iPhone, vienen con sus pantalones de pinza bien arreglados, vienen con gente de bien", detalla la investigación.

Muchos de estos jóvenes son hijos de "empresarios" que vienen a hacer negocios en España. Lo sorprendente de estos casos es que en lugar de utilizar otras opciones, las familias buscan "utilizarlo como puerta de acceso" al país o brindar un mejor futuro al hijo.

Existe otro móvil detectado en la investigación. Las familias, a menudo, buscan que los mantengan aquí. Esto sucede porque el hijo "a lo mejor allí no quiere estudiar y dice, ‘Bueno, que me lo mantengan aquí’".

Los países de origen de estos casos están en el Magreb, hasta el momento se han encontrado con más de siete decenas en Alicante. Como puntualizan, "no estamos hablando de países en guerra ni de guerras civiles ni hay nada. Son países que están perfectamente".

El objetivo de estas familias es claro: "Simplemente están utilizando este camino como una manera de saltarse el acceso a España quitando plaza a la gente que sí que lo necesitaría", afirma la investigación.

Los centros de menores están "muy concienciados con esto" y colaboran estrechamente con la Policía para evitarlo. Tal como detectan un fraude, "se ponen en contacto con nosotros y cogemos y empezamos las investigaciones," subrayan desde la unidad.