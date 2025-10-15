Alicante alerta a los mayores de las estafas por internet: "Hay que tener siempre una pregunta de seguridad"

Las estafas están aumentando en Alicante año tras año. La Policía Nacional lucha contra esa tendencia al alza y refuerza el trabajo con las víctimas más sensibles, los ancianos. El programa Mayor Seguridad, presentado este miércoles, se centrará este año en los peligros por internet, incluyendo ahí las telefónicas y de mensajería: "Hay que tener siempre una pregunta de seguridad".

"Tenemos estafas de todo tipo", detalla el portavoz de la Policía Nacional Cristian Plazas. "En verano, por ejemplo, era más típica en alquiler de vivienda vacacional o de habitación", apunta. El problema al que se enfrentan es que "son muy fáciles de cometer por el auge de los medios tecnológicos".

En la presentación del Plan Mayor se centra en la educación con los ancianos, entre quienes han notado que hay un aumento de este tipo de delitos. "Se potencian las estafas donde no hay una presencia personal, por medio de las tecnologías", reitera.

Otro de los ejemplos que ponen es de las estafas del falso banco. "Al final son llamadas que los delincuentes hacen haciéndose pasar por su banco habitual" y que con ellas "muchas veces obtienen nuestros datos personales".

La concejala Begoña León, que acoge en sus centros sociales este tipo de charlas que empiezan este jueves, recalca que "no nos podemos quedar atrás porque los malos avanzan". En un panorama en el que "cada vez hay ataques nuevos, nuevas formas de robar, hay que estar al día porque siempre se va al colectivo más vulnerable".

