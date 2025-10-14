El Parque La Marjal se prepara para una gran fiesta el próximo domingo como cierre de su 10º aniversario

El Parque La Marjal celebra el próximo domingo 19 de octubre una gran jornada festiva con motivo del cierre de su décimo aniversario, una cita abierta a toda la ciudadanía desde las 11:00 de la mañana.

La jornada culminará con un arroz alicantino gratuito en la entrada principal a partir de las 13:30 horas.

La programación incluye exhibiciones deportivas con clubes como Lucentum Alicante y Judo Club Alicante, música en directo, teatro, talleres y rutas ornitológicas, entre muchas otras propuestas.

Considerado un modelo de innovación y sostenibilidad, el Parque La Marjal de Alicante cerrará sus celebraciones de aniversario con un evento especial organizado por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.

Esta cita pretende acercar aún más el parque a los ciudadanos, combinando ocio, aprendizaje y conciencia medioambiental en un entorno único junto a la Playa de San Juan.

Conocer La Marjal

Durante la jornada, los asistentes podrán acercarse a un Punto de Información en la entrada, donde descubrirán cómo funciona esta infraestructura pionera frente a las inundaciones y su papel fundamental en la protección de la biodiversidad local.

Vida saludable

El programa deportivo contará con exhibiciones de baloncesto (Lucentum Alicante), judo (Escuela de Judo Isabel Fernández), fútbol (Sporting Plaza de Argel), balonmano (Fundación Agustinos) y una clase abierta de yoga impartida por Santosha.

Educación ambiental

Pensando en los más pequeños, se ofrecerán talleres medioambientales y el espectáculo teatral Ciencia Divertida, además de catas de agua para aprender a identificar diferentes tipos y procedencias, desmontando mitos sobre el agua del grifo.

También se realizarán rutas ornitológicas y sesiones de anillamiento científico de aves, para conocer de cerca las más de 120 especies que habitan el parque.

Cultura y arte

El ambiente cultural incluirá masterclass de bailes urbanos, talleres de manualidades a cargo del Centro San Rafael, y actuaciones musicales de jóvenes artistas alicantinos seleccionados mediante una convocatoria en redes sociales.

Además, un grupo de pintores locales plasmará en directo la belleza del entorno desde distintos miradores del parque.

Gastronomía

Desde las 13:30 horas, los visitantes podrán saborear un arroz alicantino preparado por Riquelme, acompañado de puntos de agua del grifo accesibles en todo el recinto.

Para recordar la jornada, habrá zona de photocall y merchandising conmemorativo del 10º aniversario.

El evento se desarrollará entre las 11:00 y las 15:00 horas, invitando a disfrutar de una mañana de naturaleza, deporte, cultura y convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.