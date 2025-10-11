La Federació de Fogueres propondrá celebrar las Galas de Candidatas a Bellees del Foc en la avenida de la Estación

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha elegido la avenida de la Estación como ubicación para las Galas de Candidatas a Bellees del Foc d’Alancant 2026 i les seues dames d’honor que se celebrarán los días 24 y 25 de abril de 2026.

“Se trata de un espacio que pensamos que reúne todas las condiciones para acoger dos de los actos más importantes del calendario y así se lo vamos a trasladar al Ayuntamiento en una reunión que celebraremos próximamente” ha explicado el presidente de la FFSJ, David Olivares.

La propuesta, que ya cuenta con el estudio técnico correspondiente, presenta un gran escenario ubicado junto a la plaza de los Luceros y una pasarela de más de 150 metros que llegaría más allá del cruce con la calle Ferré Vidiella.

“Las candidatas se concentrarían en los jardines del Palacio Provincial y saldrían por un pasillo hasta la pasarela” ha indicado Olivares.

“Desde la FFSJ tenemos claro que los foguerers i barraquers no quieren celebrar este acto en la plaza de toros y hemos buscado una solución en la que todos podamos estar cómodos", destaca.

Y añade: "Se habilitarán más de 2.600 localidades a lo largo de la pasarela y además habrá espacio para que el público pueda verlo de pie”.

Olivares ha recordado también que no es la primera vez que les Fogueres ubican un escenario en una de las grandes avenidas del centro de la ciudad.

“Hace dos años colocamos el escenario para el certamen de villancicos en la avenida de Maisonnave durante un fin de semana y conseguimos consensuar cortes y desvíos de tráfico", apunta.

Así, afirma: "Estamos convencidos de que podemos trabajar en la misma sintonía para que las galas puedan celebrarse el próximo mes de abril”.