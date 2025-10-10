La dana Alice cierra algunos comercios y grandes superficies en Alicante: "Prima la seguridad"

Comercios cerrados y abiertos en el centro de Alicante este viernes de aviso rojo por lluvias. M. H.

¿Tengo que ir a trabajar este viernes con alerta roja en la provincia de Alicante? Esa es una de las preguntas que se repiten con la llegada de la dana Alice. El cierre de algunos comercios y grandes superficies es una señal de que "prima la seguridad", como valoran desde el sindicato UGT.

Yolanda Díaz, secretaria general de esta entidad en la comarca de l'Alacantí, analiza para EL ESPAÑOL la respuesta laboral ante el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias. Con este y el Es-Alert enviado este jueves por la Generalitat se afrontaba la jornada laboral del puente.

Díaz indica que según los datos recopilados por su sindicato, la mayoría de las empresas han comenzado a asumir responsabilidad sobre la alerta roja. Y por eso valora que el empresariado está siendo corresponsable con la situación que se vive en la provincia de Alicante.

Entre los mensajes recibidos por las distintas secciones sindicales la secretaria general apunta que grandes establecimientos como Primark, Carrefour, Aldi y otros centros comerciales les dijeron a los empleados que no debían ir a trabajar.

Una respuesta que ve como ejemplo de una lección aprendida después de la dana del 29 de octubre en Valencia. En aquel caso, pese al aviso rojo fueron muchos los establecimientos e instituciones que mantuvieron la actividad. Tras la muerte de 229 personas se cambió la normativa laboral.

"Todo esto ya nos ha enseñado a un año de la Dana", recalca Díaz. Así, afirma que las empresas se han hecho corresponsables de que "prima la seguridad" y de la coordinación necesaria ante estos casos.

El aviso rojo no ha cerrado todo el comercio, como ha podido comprobar cualquiera que haya paseado por el centro de la ciudad. De hecho, hay grandes cadenas que han decidido mantener sus puertas abiertas.

Dichos negocios abiertos exponen "de alguna manera a los trabajadores", según la secretaria general. Y es que hay "cierta incertidumbre" porque muchas personas no saben si tienen derecho a no asistir a su puesto de trabajo en estas circunstancias.

Por esta razón, UGT está "respondiendo a todas las dudas, todas las consultas", recalca. De hecho asegura que durante la mañana han estado recibiendo llamadas continuamente de empleados con inquietudes sobre sus derechos laborales.

El permiso climático

Díaz pone el caso de una persona que trabaja en un hipermercado y que debe desplazarse 20 kilómetros para acudir a su puesto. El trabajador no estaba seguro si podía acogerse al permiso climático de cuatro días aprobado por el Gobierno en caso de catástrofes.

La incertidumbre es mayor cuando, pese a los avisos, no llegan las lluvias. Ahí Díaz recalca que "no podemos predecir, pero lo que podemos hacer es prevenir". Una idea en la que insiste porque prevenir es cuidar y "dar cobertura a la seguridad y la salud en el trabajo".

La secretaria general de UGT en l'Alacantí destaca que este viernes el empresariado, en gran parte, "lo ha hecho muy bien y eso está muy bien y hay que valorarlo".