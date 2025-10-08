Arrestan a un hombre de 36 años por cobrar 3.000 euros de una instalación de placas solares que no llegó a hacer

Encargar un trabajo, adelantar una importante cantidad y quedarse sin él es la pesadilla que está viviendo una familia en la ciudad de Alicante. La Policía Nacional arresta a un hombre de 36 años acusado de estafar por cobrar la instalación de unas placas solares que no llegó a hacer.

Todo empezó con la búsqueda de una empresa que se encargara de colocar esta infraestructura en su domicilio con la que ahorrar en los costes del consumo eléctrico. Un conocido de la víctima recomendó la compañía del ahora arrestado.

Tras el contacto, se reunieron en la nave de la empresa del detenido. Allí le presupuestaron el trabajo en 6.735,43 euros, una cifra que aceptó la víctima con sus diferentes condiciones. Entre ellas, que debía abonar la mitad del dinero antes de que se iniciara el trabajo para así comprar los materiales.

La investigación determina que la víctima emitió tres transferencias bancarias de mil euros cada una a la cuenta de la empresa que le proporcionó el instalador. A partir de ahí, como indica en la denuncia, se quedó a la espera de que se iniciaran las obras en su casa.

Pero los días pasaban y no había novedades. Al contactar con el instalador para interesarse por el inicio de las obras, recibía excusas que se creyó inicialmente.

La paciencia se colmó cuando la situación se repetía cada vez que conseguía contactar con él. Una situación que empeoró hasta que finalmente el acusado dejó de responder a las llamadas. De esa forma, alega, le resultaba imposible volver a contactar por ningún medio.

Llegado este punto, el perjudicado decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional. Desde ese momento se encargaron de la investigación los agentes especializados en estafas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante (UDEF).

Los investigadores, tras las gestiones de investigación tendentes a la averiguación de la identidad del instalador, lo localizaron y detuvieron como presunto responsable del delito denunciado.

La demanda de las placas solares en la Comunitat Valenciana está siendo muy alta este año después del impacto del apagón del pasado 28 de abril.

Según datos de la Conselleria de Transición Ecológica, en 2023 se registraron más de 19.000 instalaciones domésticas activas, frente a las 8.500 en 2020. Este crecimiento se atribuye a la reducción de precios de los equipos, las ayudas públicas y el aumento del coste de la electricidad convencional.

El clima soleado de la provincia, con más de 2.800 horas de sol al año, consolida a Alicante como una de las regiones más adecuadas de España para el autoconsumo eléctrico.