Alicante celebra la edad dorada de su turismo con un modelo diversificado y sostenible

Durante la apertura de la jornada de debate organizada con motivo de la reunión de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Alicante, el alcalde destacó que el turismo en la ciudad atraviesa “una etapa de esplendor gracias a la diversificación de la oferta”.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de El Portalet y contó con la presencia de la Comisión de Turismo de la FEMP, presidida por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza, junto con el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

También asistieron alcaldes, concejales, representantes de asociaciones como APEHA y ARA, así como reconocidos profesionales de la gastronomía, entre ellos Susi Díaz.

Barcala subrayó que “las cifras son claras: todos los indicadores turísticos muestran incrementos, superando los registros de años previos en ocupación hotelera, llegada de cruceros y participación en congresos y eventos”.

Además, resaltó el valor de la desestacionalización, “lograda gracias a la diversificación de productos, ya que el sol y la playa los tenemos asegurados”.

Enfatizó también la necesidad de mantener un crecimiento “continuo y sostenible, para evitar morir de éxito o agotar nuestro mayor recurso”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP insistió en que “el turismo del futuro debe construirse mediante la cooperación entre las administraciones locales y el sector empresarial”, defendiendo la sostenibilidad como “la mejor garantía y la clave del porvenir turístico”.

A su vez, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, afirmó que “el turismo debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, haciendo un llamamiento a promover la sostenibilidad y la planificación a largo plazo.

Destacó además la firma de un convenio de colaboración con la Comisión de Turismo “para avanzar de la mano hacia un futuro común” y felicitó tanto al alcalde como a la concejala de Turismo, Ana Poquet, “por el equilibrio que demuestra Alicante entre ocio, orden y buena gestión urbana”.

La reunión de la Comisión de Turismo de la FEMP se celebró en la ciudad a propuesta de Poquet, coincidiendo con el décimo aniversario del parque La Marjal, espacio que los asistentes visitaron tras concluir la jornada de debate.