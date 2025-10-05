Un venezolano cuenta la realidad de emigrar a Alicante: "Es muy diferente a lo que pintan en sus cabezas"

Un venezolano afincado en Alicante advierte de la realidad de comenzar una nueva en la ciudad, lejos de las bonitas imágenes que circulan por redes sociales y de las falsas ideas del 'sueño alicantino'.

El deseo de emigrar a España suele estar acompañado de imágenes brillantes de urbanizaciones con piscina, pistas de fútbol y de pádel, garaje privado...

Pero la experiencia real, sobre todo durante los primeros años, dista mucho de ese ideal, asegura.

Así lo advierte Gilberto a través de un vídeo de TikTok para explicar con claridad cómo son realmente las viviendas y los precios a los que se enfrentan quienes llegan por primera vez y buscan empezar de cero.

“Mucha gente que llega a España cree que van a vivir así, en urbanizaciones cerradas con piscina y cancha de fútbol y todo el cuento. Y eso pasa porque siempre se fijan en las fotos que se toma la gente que vive acá, la gente que tiene mucho tiempo aquí", señala en el vídeo mientras muestra una urbanización.

"La gente se toma fotos en los sitios más concurridos, más bonito, más histórico, no quiero decir que España no sea un país hermoso", añade Gilberto.

Su vídeo busca mostrar la realidad, para bien o para mal, para aquellos que estén pensando en dar el paso y mudarse a la capital de la Costa Blanca.

"Es un país hermoso, pero yo lo que les quiero decir es que la gente se queda con esta imagen y yo les voy a mostrar la imagen que van a tener cuando uno recién llega", dice.

Los precios son uno de los mayores obstáculos. Mientras enfoca a la urbanización, explica que estos pisos pueden costar 1.100 euros el mes.

"Y la realidad de las personas que viven acá, que están luchando por establecerse en el país sacando documentación durante los cinco primeros años, es vivir en partes así", resalta girando la cámara a unos bloques más deteriorados donde el alquiler ronda los 750 euros.

Para ilustrarlo, el venezolano muestra dos zonas residenciales distintas en la ciudad: “Mira, a pesar que estamos en el mismo sitio, uno es conjunto cerrado, tiene ascensor, edificaciones que tienen muy poco tiempo. Y las otras tienen al menos 50 años y la gente tiene que parquear los carros afuera".

El contraste le sirve para subrayar las altas expectativas que se generan algunos migrantes.

"Con esto lo que les quiero decir es que esto es una realidad muy diferente a muchos de lo que se pintan en su cabeza cuando se vienen para acá. Y a veces se desilusionan", resume.