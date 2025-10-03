Alicante estalla con el reparto de los fondos europeos: "Pedro Sánchez vuelve a dejar a Alicante sin un céntimo"

El reparto de los fondos europeos deja a Alicante fuera de ellos. Así lo denuncia el alcalde Luis Barcala que critica con dureza al presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez vuelve a dejar a Alicante sin un céntimo", denuncia sobre esta decisión "injusta" e "inesperada".

El líder del Partido Popular critica que esta es la primera vez que se deja fuera a la capital de la provincia en el reparto de la financiación europea. Unas reacciones negativas que también se han repetido este viernes en otras capitales, como Toledo o Elche.

La decisión ha sido más sorprendente para el consistorio porque en 2023 Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comisión Europea, ponía de ejemplo a Alicante del "buen trabajo que se está haciendo" con una inversión superior a los cien millones de euros.

A través de un comunicado, el alcalde ha anunciado que van a presentar las alegaciones necesarias para revertir esta situación. Y para subrayar el impacto de la negativa al reparto lo califica de la "más grave de las que pueda afectar en estos momentos a la ciudad".

"Es una pésima noticia que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado totalmente fuera del reparto de los fondos europeos del programa EDIL a las ciudades de Alicante y Elche. Ni un solo céntimo", subraya.

"Cabe que no se cubra todo lo pedido, pero no recibir nada me lleva a que no pueda expresar otra cosa que indignación ante esta decisión".

"No solo es una decisión injusta, sino también inesperada porque Alicante siempre que se ha presentado a las convocatorias de ayudas europeas ha recibido fondos y Alicante está considerada por la propia Comisión Europea como un ejemplo en la gestión de estos fondos", razona Barcala.

