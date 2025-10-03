Alicante dispara la audiencia de À Punt con un crecimiento del 41% en septiembre

À Punt se consolida en la provincia de Alicante como un canal cada vez más seguido por los telespectadores. Según los últimos datos de Kantar, septiembre deja un crecimiento del 41% respecto al mismo mes del año pasado, lo que convierte a Alicante en el motor de la audiencia autonómica.

El avance es especialmente relevante si se compara con el resto de provincias. El incremento alicantino duplica al de Castellón (22,2%) y triplica al de Valencia (12,5%). Un salto que ha permitido a la cadena cerrar septiembre con un 3,2% de cuota de pantalla, frente al 2,6% registrado en 2024.

Durante 12 jornadas de septiembre, los audímetros en la provincia de Alicante han marcado más audiencia que los de Valencia, según explica la cadena autonómica en un comunicado.

El 24 de septiembre, la diferencia fue la más amplia: 4,8% frente al 2,6%. Además, en dos días, -8 y 17 de septiembre-, ambas provincias empataron en share.

Actualmente, el público alicantino representa ya un 32% del total de espectadores de la radiotelevisión valenciana, dos puntos más que hace un año. Un indicador claro de cómo el sur de la Comunitat Valenciana se suma con fuerza a la tendencia creciente del consumo de À Punt.

El espectador más fiel en Alicante

Los seguidores alicantinos son también los que más tiempo dedican al canal autonómico. De media, ven 67 minutos diarios, frente a los 56 minutos de los valencianos y los 31 de los castellonenses.

La programación que más éxito ha tenido en la provincia combina la actualidad con el entretenimiento.

En septiembre, el género true crime destacó con Un assassinat amb vistes, cuyos cuatro capítulos en prime time se convirtieron en el tercer espacio más visto en Alicante. Solo lo superaron el especial informativo por la alerta de lluvias del 29 de septiembre y la edición de mediodía de NTC Oratge.

L’Alqueria Blanca

Otros contenidos que han despertado gran interés en el sur de la Comunitat han sido la serie L’Alqueria Blanca y La clau per a viure, programa centrado en el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana y en España.

Con estos resultados, À Punt gana visibilidad en Alicante y refuerza su papel como una televisión autonómica con capacidad de conectar con públicos diversos en un momento en que el consumo televisivo vive una transformación constante.