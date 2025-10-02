Once años después se retoman las obras para finalizar la nueva Jefatura de la Policía Local de Alicante en Playa de San Juan

Firma del acta replanteo de las obras Jefatura Policía Local de Playa de San Juan, en Alicante. Ayuntamiento de Alicante

El proyecto de la nueva Jefatura de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito, en Playa de San Juan de Alicante, ha estado marcado por años de paralizaciones y retrasos motivados fundamentalmente por problemas de financiación y desacuerdos políticos en el Ayuntamiento de Alicante.

Desde que en 2007 se anunciara la construcción de unas dependencias modernas para reforzar la seguridad en la zona de las playas, las obras quedaron estancadas en varias ocasiones. Primero por la crisis económica de 2008, que obligó a suspender gran parte de las inversiones en nuevas infraestructuras municipales.

Después por cuestiones administrativas y cambios de prioridades en los sucesivos gobiernos locales. Hoy, el concejal de Seguridad, Julio Calero, y los responsables de la mercantil adjudicataria, Abala Infraestructuras SL, han firmado el acta de replanteo. La puesta en servicio del edificio conllevará una inversión de 2.802.424 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El objetivo es que la actuación pueda estar terminada para entrar en servicio en abril.

Tras más de una década con el edificio a medio construir y en estado de abandono parcial, en diversas ocasiones colectivos vecinales y sindicatos policiales reclamaron al Ayuntamiento que retomara el proyecto. En este tiempo, han sido continuas las denuncias por el deterioro de las instalaciones inacabadas y el sobrecoste que suponía mantener sin uso un inmueble pendiente de finalización.

La paralización también estuvo marcada por la falta de consenso político. Durante los mandatos de distintos alcaldes, tanto del PP como del PSOE, la obra quedó relegada, lo que acrecentó la sensación de dejadez en barrios como Playa de San Juan, Cabo de la Huerta y la Albufereta, que reclamaban mayor presencia policial.

El concejal de Seguridad cree que el acto de hoy "será un paso muy importante" en el desarrollo del nuevo plan director de organización de la Policía Local, que divide en tres distritos la ciudad con las comisarías de Babel, Zona Norte (Barítono Paco Latorre) y Playa de San Juan (avenida Locutor Vicente Hipólito) para "acercar el servicio a los barrios".

La Concejalía de Seguridad Ciudadana está implementando el nuevo plan de organización de la Policía Local, "que persigue un aumento de la presencia de agentes de proximidad en los tres distritos en que se distribuye el servicio", como son Centro, Sur-Oeste y Norte-Este, así como una "mayor eficacia con la creación de cuatro grandes áreas en el cuerpo", de Seguridad Ciudadana, Policía Comunitaria o de Barrio, Tráfico, Transportes y Movilidad y la Unidad Administrativa y de Planificación.

La inversión prevista asciende a 2.802.424 euros y el plazo de ejecución se ha fijado en ocho meses, con la intención de que la jefatura esté en funcionamiento en abril del próximo año.

El edificio que es objeto de la reforma consta de planta baja, primera y segunda. En el sótano se encuentran vestuarios y aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones.

En estos momentos, están casi completamente ejecutados los cerramientos exteriores y parte de las particiones y elementos interiores. La actuación que se ejecutará será el acondicionamiento y la conclusión de los espacios, así como las cajas de escalera y vestíbulos.

En la planta baja se encuentra el área de atención al público: control de accesos, atestados, SAIC y cafetería. También se ubican las salas de brigadas y sala de juntas. Se incluye también un módulo de aseos para el personal de servicio y dos aseos públicos.

Está prevista la terminación del pavimento, realización de la distribución interior que falta, los revestimientos y acabados de cada una de las dependencias, colocación de la carpintería y cerrajería interior.

En la primera planta están ubicados el salón de actos, cuatro salas polivalentes, el departamento de informática, la central de telecomunicaciones y el Cecopal. En esta planta está prevista la terminación del pavimento de las escaleras, aseos y salas, los acabados y revestimientos de las distintas dependencias, colocación de la carpintería y cerrajería interior.

Igualmente, en la segunda están los despachos del director general, Jefatura de Policía Local, Jefatura de Servicio de Seguridad, intendentes principales, servicios jurídicos y zona de plana mayor.