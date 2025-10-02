La Ciudad del baloncesto del Lucentum tendrá un coste de 11 millones y contará con varios inversores privados

El Patronato de la Fundación Lucentum ha dado a conocer este jueves los detalles de su Ciudad de Baloncesto, un ambicioso complejo con el que el club alicantino pretende dar un salto hacia el futuro y dotar, paralelamente, a la ciudad de Alicante de infraestructuras deportivas.

El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Alicante, tendrá un coste aproximado de 11 millones de euros que serán asumidos íntegramente por inversores privados. A este grupo se puede sumar la familia mexicana Díaz, recientemente incorporada al órgano rector del Lucentum.

Adriasola, acompañado por Ignacio Alonso, Miguel Médici y el directivo José López, ha presentado los detalles de la instalación, situada en tres parcelas de propiedad municipal. El complejo contará con un pabellón cubierto con capacidad para 500 personas, y pistas de baloncesto y minibásquet, además de una residencia para 180 deportistas.

La residencia de los jugadores, la joya de la corona, estará situada en un edificio de tres plantas y con ella se pretende ampliar la base deportiva de la entidad, abriéndola a todo el mundo.

"Para nosotros este proyecto es un sueño y vamos a hacer todo lo posible para llevarlo a cabo", ha asegurado Adriasola, que ha explicado que el club está buscando "buenos compañeros de viaje" para financiar la instalación.

"Estas instalaciones nos darán un salto cualitativo y nos permitirán no depender de nadie, en especial de las instalaciones, al contar con un activo propio", ha añadido Adriasola. Este ha asegurado ser consciente de que en Alicante en los últimos tiempos "se promete mucho y se hace poco".

"Nosotros no hemos prometido nunca nada que no se haya llevado a cabo. Solo pedimos que nos dejen intentarlo. No vamos a cejar en el empeño hasta lograrlo porque es bueno para el club y la ciudad", ha añadido.

Adriasola desveló los orígenes del proyecto, cuya idea inicial fue de un grupo inversor chino vinculado al club el pasado año, el que trajo a Alicante al base Bolong Zheng. Y ha mostrado fotografías y planos de los terrenos, situados al lado de la Gran Vía de Alicante.

El principal objetivo del complejo es lograr que la cantera sea "autosostenible", ha afirmado Adriasola. Una de las ideas que ha adelantado que maneja la entidad es la de optar al sello NBA School, lo que implica una garantía de calidad internacional.

Los dirigentes del Lucentum durante la presentación del complejo deportivo para la cantera del club.

El presidente ha agradecido el apoyo absoluto del Ayuntamiento y ha detallado que el proyecto debe salir a licitación pública, por lo que calculó que los trámites administrativos y burocráticos pueden llegar a los dos años. Asume que, pese a ser los padres de la idea, el Lucentum corre el riesgo de no ser el ganador del concurso, aunque recuerda que "los primeros que plantean el proyecto tienen ventaja".

La directiva del Lucentum calcula que el periodo de explotación de la instalación deberá rondar los 30 años para ser rentable a los inversores y abrió las nuevas instalaciones, pese a ser proyectadas por el Lucentum, a todos los equipos de baloncesto de la ciudad, con los que mantiene "una excelente colaboración".

El dirigente ha desvinculado del proyecto al primer equipo, cuya gestión pasará en breve a manos de una SAD. "El primer equipo sólo utilizará el nuevo pabellón para entrenar, pero en ningún caso estará financiado económicamente por la academia", aclara.

Adriasola, que ha defendido el trabajo silencioso y transparente de la directiva para encontrar inversores y proyectar el complejo, no renuncia a otra de sus viejas aspiraciones, como la explotación del Centro de Tecnificación. "Los pabellones no son rentables si no se explotan", afirma.

Sin embargo, el presidente reconoce que en el caso del recinto alicantino, de titularidad municipal, "es complicado sacarle rendimiento", ya que recordó que está situado en una zona "sin restauración y en la que difícilmente encaja nada más", en alusión a comercios y zonas de ocio.

Por lo menos, el Lucentum ha conseguido que el Ayuntamiento acelere los trámites para contar con un nuevo parqué y vídeo marcadores modernos.