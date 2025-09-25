El PP de Alicante lleva al Pleno por urgencia una declaración institucional en defensa de la paz en Oriente Medio

El sol se pone sobre Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera entre Gaza e Israel, el 19 de agosto de 2025. Amir Cohen Reuters

En favor de la paz y como garantía de supervivencia de la población civil. Sin más matices. Lo urgente, que es proteger la vida de las personas. Así es la declaración institucional que el PP presenta en el Pleno Municipal de Alicante sin entrar en matices de política internacional que no le corresponden a ninguna administración local.

El grupo municipal del Partido Popular ha presentado este jueves al Pleno ordinario del Ayuntamiento una declaración institucional en defensa de la paz en Oriente Medio, en la que reclama la atención a la crisis humanitaria desatada en la región y el final del conflicto entre Israel y Palestina, "imperativo para la estabilidad y la integración" en la zona.

La declaración, presentada por la vía de urgencia, defiende, asimismo, el alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes y de presos palestinos, la distribución de la ayuda humanitaria a la población civil sin ningún tipo de obstáculo y poner freno a la escalada de la tensión bélica en esa región.

"Urge un alto el fuego inmediato", concluye la iniciativa popular. "Sólo con el mutuo entendimiento se podrán lograr relaciones normales, la coexistencia y la paz entre todos los pueblos y Estados" de Oriente Medio, añade el texto, que recalca "la más enérgica condena del Pleno a todos los ataques contra la población civil, procedan de donde procedan".

La propuesta firmada por la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, considera prioritario "garantizar la seguridad para toda la población y posibilitar la plena integración regional y el reconocimiento mutuo en todo Oriente Medio" y aboga por un acuerdo de paz "justo y amplio" entre Israel y Palestina.

"Es necesario poner fin a este conflicto resolviendo todas las cuestiones pendientes y alinear todas las reivindicaciones que sean justas y lícitas, al tiempo que se alcanza una paz justa y duradera", recalca la declaración institucional.

Los populares alicantinos subrayan que la guerra, la ocupación, el terrorismo y el desplazamiento forzado "nunca podrán generar ni paz, ni seguridad" porque "sólo una solución política puede lograrlo". Y deploran la situación en Oriente Medio, "donde día a día se pone de relieve el coste humano y las graves consecuencias para la paz y la seguridad regional e internacional" que supone la persistencia de este conflicto.