Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó de Alicante

Un hombre colombiano de 18 años ha fallecido este miércoles en la playa del Cocó de Alicante, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

La principal hipótesis apunta a que el joven se estaba bañando en el mar y se ha ahogado, aunque la autopsia determinará las causas de la muerte.

Los hechos, adelantados por el diario Información, ocurrieron ayer miércoles, sobre las 15:00 horas, cuando el cuerpo del joven ha aparecido flotando en el mar en la zona de la playa del Cocó.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fallecido es un hombre de 18 años y nacionalidad colombiana, residente en Alicante, según han precisado fuentes municipales a Europa Press.

